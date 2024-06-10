貴騰三十五萬元駛入夏季歡樂送和演唱會

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到ROHNERT PARK的貴騰賭場大酒店開啟您的歡樂夏日之旅！不要錯過在三十五萬元駛入夏季歡樂送和高達500000元熾熱777老虎機大賽中贏取大獎的機會，一起分享遊戲的刺激和好運。

貴騰賭場大酒店六月推出每個星期六，三十五萬元駛入夏季歡樂送贏大獎的機會。晚上8點至11點，每小時抽獎，贏取總值三十五萬元獎賞。晚上10點的抽獎活動，保證一位幸運贏家駛著兩輛SPYDER電單車回家。

在6月6日至8月29日，每個星期四，下午1點至6點，有「高達五十萬元熾熱777老虎機大賽」。頭獎高達一萬五千元現金，每次大賽保證40位贏家。FORTUNE級別獎賞卡贏家，可贏取雙倍獎金金額。ROYALTY和CHAIRMAN級別獎賞卡贏家，可贏取三倍獎金金額，獎賞卡會員都可免費參加一次老虎機公開賽。

越南 夏季音樂會：BUỔI VĂN NGHỆ MÙA HÈ VIỆT NAM，將於7月12日星期五晚上8點舉行。此外，不要錯過8月8日和9日在貴騰賭場大酒店舉行的Sharon Cuneta音樂會。門票現已在www.gratonresortcasino.com販售。