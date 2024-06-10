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忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻

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貴騰三十五萬元駛入夏季歡樂送和演唱會

工商訊
參加抽獎活動帶SPYDER電單車回家。
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到ROHNERT PARK的貴騰賭場大酒店開啟您的歡樂夏日之旅！不要錯過在三十五萬元駛入夏季歡樂送和高達500000元熾熱777老虎機大賽中贏取大獎的機會，一起分享遊戲的刺激和好運。

貴騰賭場大酒店六月推出每個星期六，三十五萬元駛入夏季歡樂送贏大獎的機會。晚上8點至11點，每小時抽獎，贏取總值三十五萬元獎賞。晚上10點的抽獎活動，保證一位幸運贏家駛著兩輛SPYDER電單車回家。

在6月6日至8月29日，每個星期四，下午1點至6點，有「高達五十萬元熾熱777老虎機大賽」。頭獎高達一萬五千元現金，每次大賽保證40位贏家。FORTUNE級別獎賞卡贏家，可贏取雙倍獎金金額。ROYALTY和CHAIRMAN級別獎賞卡贏家，可贏取三倍獎金金額，獎賞卡會員都可免費參加一次老虎機公開賽。

越南夏季音樂會：BUỔI VĂN NGHỆ MÙA HÈ VIỆT NAM，將於7月12日星期五晚上8點舉行。此外，不要錯過8月8日和9日在貴騰賭場大酒店舉行的Sharon Cuneta音樂會。門票現已在www.gratonresortcasino.com販售。

貴騰賭場大酒店(Graton Resort & Casino)座落於北加州極富盛名的酒鄉索諾瑪縣，貴騰賭場大酒店猶如一顆璀璨明珠鑲嵌於連綿起伏的丘陵。貴騰賭場大酒店隸屬於Graton Rancheria印第安部落聯盟並由該聯盟負責營運，提供刺激的賭檯遊戲、最新的角子老虎機和豐富多樣的高級和休閒餐飲，讓遊客和當地居民有更多娛樂選擇。欲知更多相詳情，請瀏覽www.gratonresortcasino.com或致電707-588-7100。

每周四的五十萬元熾熱777老虎機大賽。
每周四的五十萬元熾熱777老虎機大賽。
越南夏季音樂會將於7月12日星期五晚上8點舉行。
越南夏季音樂會將於7月12日星期五晚上8點舉行。
8月8日和9日的Sharon Cuneta音樂會門票現正熱賣中。
8月8日和9日的Sharon Cuneta音樂會門票現正熱賣中。

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