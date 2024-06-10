松立假期日本北海道團 精彩景點享用美食

日本北海道六天四夜團，物超所值。

松立假期本月主推：日本 北海道（見圖）六天四夜團，只要1999元，出發日期7月9日。行程精彩，吃的好住的舒適，物超所值。另凡購買台灣來回豪華經濟艙機票 ，就送五星級酒店一晚。

松立假期強力推薦日本北海道六天四夜團，訂於7月9日出發，行程特色有：

1. 一生必去一次的絕美景色：美瑛、青池寳石般的天藍色。

2.小樽市浪漫遊：小樽運河、北一硝子館、歐風蒸氣鐘、小樽音樂盒堂。

3.北海道超人氣景點：旭山物園，雪白巨大的北極熊+可愛嬌小的企鵝。

4. 道產季節料理、霜降牛料理、雪埸蟹料理及溫泉料理等。喜歡遊日本北海道的朋友千萬不要錯過此機會。

松立假期成立已屆28年，創辦人Jenny張在旅遊界已有30年的旅遊經驗，專長於設計籌劃個人及大小型團體旅遊，美食豪華團及具有特色的旅遊行程。所到之處都能享受到當地的美食，飽覽當地的風光。

此外，在2024年每個月均推出世界各地旅遊行程外，更強力推薦。瑞士深度遊11天5199元，7月27日出發；日本富士山名湯美景8天1999元，7月20日出發；錦繡中華、壯麗中國長江郵輪16天，依船艙價格有所不同，10月14日出發。此外，也有歐洲團、中東團、亞洲團等，歡迎上網查詢sonictour.com。

松立假期專精世界各國的旅遊及海上郵輪、私人小包團、河流之旅等行程，讓你輕鬆暢遊各地景點，享受當地美食及舒適的住宿。Jenny在旅遊界享有盛名，她對於精心策劃的旅遊行程，自我要求的非常嚴格，甚至每個景點她幾乎自己都要走過一遍，發現其精華。吃的方面也絕不吝嗇，除了講求當地特色美食外，不斷的發覺更精緻的搭配。Jenny一再強調：在外旅遊者都希望玩的盡興、 吃的豐富、住的舒適。基於同理心，設計行程時必將這些要點納入考慮，才能推出良好口碑的旅遊。地址：9662 Las Tunas Dr., Temple City。電話：888-266-8988或323-266-8988。