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矽谷創業家方家元 高速芯片設計到智能化教育

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聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna) 與方家元博士合影。
聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna) 與方家元博士合影。

矽谷連續創業企業家方家元博士被副總統賀錦麗邀請參加5月9日在副總統官邸舉行的亞太裔傳統月慶祝活動，表彰亞太裔對美國社會的貢獻。參加人士由聯邦眾議員提名並經副總統辦公室審核批准。方家元是由矽谷聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna) 提名而獲邀參加。

方家元1977年考入北京清華大學，1982年獲電子工程學士，1989年獲得加州大學柏克萊分校電子工程博士。1990 年，他任教於紐約州立大學賓漢頓(Binghamton) 分校電子工程系，1995年獲終身（Tenured）教授。1999年，他重回灣區，擔任加州大學聖塔克魯茲(Santa Cruz)分校電子工程系終身教授。2002年，他決定辭職，全力投入創業。

方博士在紐約州立大學的研究主要是高速電子系統的分析，開發出了高效分析方法，有助於高速計算機系統，如高速CPU，GPU及其他高速芯片系統的開發。在學校及IBM等公司的支持下，方博士於1994年成立了Sigrity公司，並申請獲得了美國國家科學基金會 (NSF) 小型企業創新研究獎SBIR及經費。 方博士帶領其團隊開發了用於高速電子系統的分析和設計的軟件系統，為高端芯片系統二十多年來的快速發展做出了重要貢獻。

方博士曾獲美國國家科學基金會「青年研究者」獎，電子工程師協會(IEEE）傑出技術獎，舊金山灣區華人工程師協會年度企業家獎，清華大學企業家協會年度企業家獎等。方博士是7項美國專利的發明人或共同發明人。2012 年電子設計自動化行業的龍頭企業Cadence倂購了Sigrity，方博士加入Cadence 任研發副總裁。

作為三個孩子的父親，方家元積極參與孩子中小學(K-12) 階段的教育，在關注孩子學習的過程中，他發現現代科技還沒有被廣泛和有效地運用到中小學教育中，於是嘗試人工智能等現代科技提高學生的學習效率和質量。

方博士於2014年從Cadence離職, 創建了教育科技公司Afficient Academy。Afficient Academy開發的學習系統的目地是讓學生高效率地學好學校要求的內容，成功進入學校先進課程，取得好成績。至今已有2萬余名學生使用Afficient Academy 的學習系統，學生學習數據顯示，Afficient Academy 的智能化學習效率比傳統學習方法提高了2至5倍，並幫助絕大多數學生以A 或 A+ 的成績完成每個年級。

近年來受疫情及教師資源短缺等因素的影響，很多學校學生的學業水平遠低於其年級應有的學業水準，方博士積極將Afficient Academy 的智能化學習系統引入學校，通過智能化和個性化地學習，高效率地找出學生學習上的漏洞和不足，幫助學生以優化的學習路徑熟練地掌握各知識點。方博士認為人工智能具有極大潛力，將為未來的教育帶來巨大的變化。

方家元參加副總統賀錦麗官邸亞太裔傳統月慶祝活動。
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加州大學 眾議員 人工智能

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