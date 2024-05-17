退休年金開戶獎金45%即將结束

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最近一年股市波動很大，想用保本又增值的退休年金給自己創造出多一點退休金 嗎？現在有很多的年金，到底哪一種最好？黃曉東比較了多家的指數年金產品，在此詳細分析各種年金的優缺點：

1. 開戶馬上有最高45%的獎金進入您的退休收入帳戶。當股市下跌時，帳戶不跌，當股市上漲時，帳戶跟著漲指數的200%，而且漲的比市場的還多。10年後便可以開始領取退休收入。開始之後，每年的收入就肯定不會低於當時的收入，還會繼續隨指數而上升。如果在55歲存入10萬，在65歲開始領終生收入，每年可以領1.8萬，收入只漲不跌，用不完可以把錢留給家人。

2. 如果要早點領取收入，請選擇另一種可隨時開始領取收入的年金，這種年金也有25%的開戶獎金，10萬就有2.5萬入帳，而且每年指數保證增長指數再加250 %。這種年金可馬上開始領取保證收入，開領後收入還可以繼續上升，活多久領多久！

3. 如果不需要領終身收入，只是想讓帳戶漲上去，但不想要股市的風險，那就要選另一種保本增值型的年金，這種種年金年均回報是11%至14%，只要這一年S&P指數回報是正的，哪怕只有1%，這一年的回報是11.6%，如果一年中S&P指數下跌少於20%一年，帳戶不但沒有損失，還有8%的回報。您可以隨時領取10%作收入，如果未領取收入，則帳戶價值延稅增長。6年以後可以提領部份或全部的帳戶價值。 這種年金保本增值，很適合想把401K 的錢放在一個安全的地方，市場下跌時保本，市場上漲時可以跟著漲，想用錢可以取出，不想動就讓它繼續漲，將來可以留給後代。

4.上面3種年金都可以作1035轉換老的年金，或者把IRA，401K的錢轉出，轉過來後不用繳稅，這樣就可以做到延稅增長，讓資金增長更快。

5.如果自己購買長期護理保險 ，怎麼買最划算？ 我們代理各家公司多種長期護理保險，可以一人或夫婦兩人合保，保證長期護理終生無上限，而且如果用不到長期護理會有人壽保險理賠，讓錢不白花！

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講座地址：3100 Mowry Avenue, Fremont

講座時間：5月25日週六下午2點

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