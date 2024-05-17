我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯表揚大谷翔平 訂每年「5．17」為大谷日

入室錘擊裴洛西82歲丈夫 男子被判30年徒刑

璟原藝術第三十次舊金山字畫徵集擴大範圍

工商訊
浙江璟原圖六(齊白石三壽圖)
浙江璟原圖六(齊白石三壽圖)

中國璟原藝術是一家專業從事中國字畫投資與收藏的藝術品公司， 總部位於藝術人文底蘊深厚的浙江省杭州市。公司以強大資金實力及資深專家鑑定團隊為後盾，長期在美國、加拿大、澳大利亞、巴西、日本、台灣、東南亞等國家與地區進行中國名家字畫的鑑定收購活動。在各國與地區均設有辦事機構和聯絡人。從2008年至今，已在世界各地成功舉辦近百次收購會。公司本著「信用第一」的態度，長期以來得到世界各地收藏者的認可與好評。2024年6月14日至23日，浙江璟原將第三十次赴北美進行中國字畫收購，作品形式如立軸、手卷、冊頁、鏡框、鏡片、畫心、成扇、扇片等皆可。

舊金山徵集日期為6月17至18日，時間上午9點30分至下午4點30分，地點：San Francisco Airport Marriott Waterfront, Santa Clara Room，地址1800 Old Bayshore Hwy, Burlingame, CA 94010。本次仍由公司副總經理周佳先生以及書畫部主管陳立界先生帶隊。為確保藏家放心，一律當場交易。藏家可事先將多個角度的藏品照片，發至本公司北美徵集郵箱 [email protected]， 或聯絡北美辦事處代表王玥小姐626-773-6336。待專家初步審定圖片後預約見面，詳情請登陸公司網站：www.jingyuanzj.com 。

中國璟原藝術可為您免費鑑定及估價，並提供如何長期保存的建議，可省去中間人或公司的佣金！浙江璟原藝術以絕對的誠信，讓主客之間的交易放心而簡單！收購範圍：古代字畫（唐宋原明清）如：趙孟俯、錢選、吳鎮、倪瓚、沈周、惲壽平、楊晉、金農、鄭板橋、康熙帝、雍正帝、乾隆帝、董浩、董邦達、蔣廷錫、鄒一桂、錢維城、張宗蒼、石濤、鄧石如、王文治、伊秉綬、劉墉、何紹基、趙之謙、陳鴻壽、李鴻章、曾國藩、左宗棠、林則徐、翁同龢、陸潤庠等。

近現代字畫（晚清至民國）如：任伯年、吳昌碩、徐悲鴻、齊白石、張大千、李可染、黃賓虹、傅抱石、于右任、溥儒、黃君璧、陸儼少、潘天壽、吳湖帆、馮超然、吳待秋、謝稚柳、陳佩秋、程十發、關山月、黎雄才、趙少昂、林風眠、關良、賴少其、楊善深、孫文、黃興、啟功、趙樸初、沈尹默、郭沫若、林散之、李苦禪、王雪濤、陳其寬、王己千、黃冑、錢松岩、吳冠中等。

浙江璟原圖一(張大千于右任)
浙江璟原圖一(張大千于右任)

東南亞 投資 舊金山

上一則

通用自駕計程車輾過婦人繼續開 和解金恐高達1200萬

下一則

退休年金開戶獎金45%即將结束

延伸閱讀

舊金山4年吸毒致死為新冠死亡2倍 團體：重開受監督毒品消費場所

舊金山4年吸毒致死為新冠死亡2倍 團體：重開受監督毒品消費場所
羅偉：若當選 積極安置無家可歸者

羅偉：若當選 積極安置無家可歸者
舊金山旅遊業最高級別官員 上任7個月閃辭

舊金山旅遊業最高級別官員 上任7個月閃辭
第60屆總統學者獎公布 新州6高中生獲殊榮

第60屆總統學者獎公布 新州6高中生獲殊榮
媽祖坐長榮到美國 努力拓展媽祖文化外交與觀光

媽祖坐長榮到美國 努力拓展媽祖文化外交與觀光

熱門新聞

西雅圖肉眼看到就是粉紅色的極光，而且是以粉紅色為主，綠色的在旁邊，肉眼也可以看到極光在跳動，非常感動。（陳先生提供）

強烈太陽風暴抵達地球 聖荷西可以看到極光

2024-05-11 02:52
因為山火風險、成本等原因，加州產物保險漲價危機還在持續，不少華人叫苦不堪。（記者劉先進╱攝影）

房屋保險飆漲一倍 華人這樣省下數百元

2024-05-16 12:06
位於舊金山半島北端，加州科學院內的莫里森行星館 (谷歌地圖)

G4強烈太陽風暴抵達地球 北加州可能看得到紅極光

2024-05-10 19:50
西雅圖極光真的大爆發，隨時往天上看就是粉色的極光，比之前去阿拉斯加看極光時看到得還要大。（陳逞其提供）

太陽風暴抵地球 灣區多處現極光 自家門前可拍到 社群瘋傳照片

2024-05-12 02:20
矽谷晶片製造商輝達（Nvidia ）以3億2600萬元的價格購買了其在聖他克拉拉的長期總部大樓。（電視新聞截圖）

輝達砸3.2億 買下聖市總部大樓

2024-05-16 12:19
法式餐館Zazie不靠小費或附加費支撐，32年來一直生意興隆。（取自臉書）

加州科爾谷這家小餐館不收服務費 屹立32年

2024-05-14 02:18

超人氣

更多 >
「慶餘年2」開播即爆款 第一個口碑翻車的卻是「這個女配角」…

「慶餘年2」開播即爆款 第一個口碑翻車的卻是「這個女配角」…
真的撐不下去了？班艾佛列克和珍妮佛洛佩茲傳將離婚

真的撐不下去了？班艾佛列克和珍妮佛洛佩茲傳將離婚
每天吃這食物 110歲日裔奶奶笑口常開分享長壽祕訣

每天吃這食物 110歲日裔奶奶笑口常開分享長壽祕訣
美中間諜戰打到阿爾卑斯山…酒店近F-35機場 美施壓中國業主搬離

美中間諜戰打到阿爾卑斯山…酒店近F-35機場 美施壓中國業主搬離
Visa將在美推出「Visa金融卡」 刷卡、提存錢、轉帳一卡搞定

Visa將在美推出「Visa金融卡」 刷卡、提存錢、轉帳一卡搞定