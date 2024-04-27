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庫市「上海1號 」周年慶優惠活動即將截止早餐送老發麵鮮肉包、晚餐送精美甜品 盼舊雨新知把握優惠期間早日光臨

工商訊

位於庫市精華地段上的「上海1號」餐廳，自本月初推出周年慶活動後，即受到了各方的關注。 本來就生意興隆的店，如今更是人氣沸騰，食客們不僅可以享受濃油赤醬的正宗上海菜外，店家更準確了美食賀禮，感謝新/老客戶的光臨。

周年慶期間凡光臨用餐，早/午餐時段每桌送「老發麵鮮肉包」，晚餐贈送精美甜品，另外堂食滿30元以上，原價20元的「老火魚頭豆腐湯」只需花費1元就可以享用，這個燉的汁白鮮香的魚頭湯，一直是店內的招牌美食，滋補養生又好喝，特價期間，歡迎大家都來嚐鮮。

「上海1號」不惜重金，特聘宮庭御廚親自主理，於庫市開業多年，日日供應正宗道地的上海美食佳餚，招牌菜有： 松鼠桂魚、紅燒鱈魚划水、響油鳝魚絲、蟹粉豆腐、水晶蝦仁、本幫紅燒肉鵪鶉蛋、紅燒/ 清燉獅子頭、排骨年糕、紅燒黃魚、江南第一蹄、面筋塞肉、糖醋排骨等…

年前為了擴大服務，推出了正宗台式及上海點心，每天供應新鮮現磨的有機甜/鹹豆漿、油條、甜/鹹飯糰、小米粥、大米粥、煎餅、韮菜盒子、川味醬肉包、上海肉粽、糯米燒賣、鮮肉小籠湯包、川味鮮肉小餛飩、薺菜大餛飩、開陽蔥油拌麵、紅燒牛肉麵、牛肉捲餅、蔥油餅、老上海春捲等。

踏進餐廳的第一眼，就可以看見開放性的麵點工作坊，麵點師傅們熟練的在這裡製作當日供應的招牌點心- 鮮肉小籠包，新鮮美味讓您看的見。

「上海1號」的小籠包，用料講究，皮薄餡多，輕咬一口，汁水滿溢不是一般的好吃，食家們前來用餐，幾乎是桌桌必點。除了小籠包外，上海小餛飩、上海肉粽/豆沙粽、弄堂蔥油餅、弄堂油燉子、上海春捲、紫米八寶飯、軟糯頭條糕、弄堂滋飯糕、蟹粉小籠包也都是您不得不嚐的。

餐廳敬備兩個大型的貴賓廳，最適合公司聚餐及生日宴會，無低消。免費卡拉OK 無限歡唱，請事先預約。另外也提供免費3miles 之內免費送餐到府服務，超過3miles 以上酌收25%燃油費。「上海1號」七日營業。周間早/午餐：上午10時至下2時30分，晚餐：下午4時30分至晚間9時，周六、日：全天營業。

地址：19634 Stevens Creek Blvd., Cupertino，電話：408-255-1288，網址：Shanghai No.1。

老發麵鮮肉包。
老發麵鮮肉包。

小米

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