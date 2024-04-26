退休年金最新開戶獎金25-45%

理財專家黃曉東。

現在有很多退休 的年金，到底哪一種最好？作為資深財務顧問，我比較了多家的指數年金產品，現在給大家詳細分析各種年金的優缺點：

1.開戶馬上有最高45%的獎金進入你的退休收入帳戶！當股市下跌時，你的帳戶不跌，當股市上漲時，你的帳戶跟著漲，而且讓你漲的比市場的200%的獎金加入帳戶！指數上升10%，你的帳戶上升20%，沒有上限，你10年後可以開始領取退休收入，當你開始後，每年你的收入就鎖定不會低於當時的收入，還會繼續隨指數而上升！如果你在55 歲存入10萬，在65 歲開始領終生收入，每年可以領2.3萬，收入只漲不跌！如果你等不到10年，也可以選擇7年以後開始領取收入，跟前面的年金一樣，收入也是每年增加！用不完帳戶裡的錢就離開了，你的帳戶餘額會留給你的受益人！

3第 2 種年金開戶獎金有25%，但可以馬上開始領取終生收入，而且領取的收入每年按指數的上升而加碼 1.5 倍，如果你未領取收入，則帳戶價值加碼 2.5 倍！如果你需要長期護理保險 ，這種年金可 以讓你收入變雙倍！這種年金適合要購買長期護理保險但買不到的人！以一個60歲的人舉例，放入10萬，65歲領終生收入一萬多，66領一萬二，70歲領近3萬，需要長期護理可以領6萬一年。

4.要了解上面的年金到底哪一種適合你，請來參加我們的網上和現場講座，我們還會同時介紹長期護理保險，夫婦可以兩人合保，保證長期護理終生無上限，美國人65歲以上有70%的人在走之前要用到長期護理，你如果用自己的資產付要繳很多增值稅和收入稅等等，用保險支付不用納稅，以一對60歲的夫婦為例，一次性付13萬4千，夫妻每人每月可以有六千元的長期照護保險，如果用不到，將來有15萬的人壽保險理賠，讓你的錢不白花！

免費教育講座地址：3100 Mowry Avenue, suite 300. Fremont, 講座定於4月27週六下午2點舉行，請來電報名： 408-466-0233， 找梁小姐。如果你不能來現場可以參加網絡講座，請致電或電郵至：[email protected] 我們會把連接發給你。