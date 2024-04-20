安樂居舉辦 寫一封情書 活動 受到廣大的廻響分享愛及情感的短文 感人肺腑

由長者全面護理計劃-安樂居（On Lok )，所舉辦之「寫一封情書」活動，日前圓滿結束。活動舉辦之主旨、是希望參加學生，能用母語寫一封情書，向一位曾經激勵你學習、成長和充實生活的長輩表達你心中的感激和愛。

主辦單位安樂居在接受訪問時表示： 在發起「尊老、愛老、敬老 」活動後，共收到數百封學生的來信，信中表達了他們對影響自己一生的學長學姐的熱愛、感激和敬意。

所有這些信件都捕捉到了兩代人之間真摯的情感連結。最重要的是，這些信都是用母語寫的，長輩們也鼓勵學生掌握這些母語。

許多中國移民 來到美國就是為了要給孩子一個更好的未來，他們犧牲了在出生地所擁有的一切，來到一個新的地方，從零開始。學習新的語言、文化和社會。對他們來說，為年輕一代提供最好的機會，這些付出都是值得的。

有鑒於此，安樂居特別舉辦「寫情書活動」主要是想透過這項活動，鼓勵學生對他們生活產生積極影響的前長輩表達一份感恩的心。情書的對象有可能是祖父母、老師或朋友。

主辦單位特別精心挑選了三封信，以展示下一代對長輩的尊敬、愛戴和尊重，藉此一隅與眾分享。