綺麗西域風光 藝術薈萃的石窟、佛龕和文物青旅假期古絲綢之路遊

世界文化遺產敦煌莫高窟。

公元前二世紀，漢武帝派遣張謇出使西域，開闢了從長安經甘肅 、新疆 ，到中亞、西亞並聯接地中海各國的陸上貿易通道，這就是舉世聞名的古絲綢之路。當時各國商人組成浩浩蕩蕩的駱駝商隊，從長安西行穿過河西走廊，到達甘肅敦煌。在敦煌分成南北兩路：南路出陽關入新疆。再經阿富汗、伊朗 西去；北路出玉門關進入新疆，再經費爾幹納等中亞地區到伊朗。南北兩路過伊朗後，最後到達終點義大利的羅馬、威尼斯。2014年聯合國將「絲綢之路」列入《世界文化遺產》。

廣受北美僑胞好評的中國青旅假期疫情後主推古絲綢之路團，今年5/08, 22，6/01, 19，7/03, 17，8/07, 21，9/04, 11, 18，10/09出發。介紹如下：第一天美國-北京，第二天北京，第 3天北京-烏魯木齊，遊天山天池。第4天烏魯木齊-吐魯番，經膾炙人口民歌「達板城的姑娘」的達板城遊交河古城遺址，「孫悟空智鬥鐵扇公主」的火焰山，構造特殊的運水系統坎爾井，阿斯塔娜古墓，蘇公塔。晚宴維吾爾佳餚烤羊腿，欣賞歌舞表演吐魯番盛典。第5天吐魯番-烏魯木齊，遊葡萄溝，大巴扎，參觀新疆博物館東方木乃伊「樓蘭美女」。晚餐新疆風味。第6天烏魯木齊搭高鐵赴敦煌，遊有「西出陽關無故人」之稱的陽關遺址，鳴沙山，月牙泉。觀實景歌舞表演敦煌盛典。第7天敦煌，參觀敦煌莫高窟，飽覽歷代藝術瑰寶，壯麗多彩的壁畫令人如癡如醉。第8天敦煌-嘉峪關，遊萬里長城終點嘉峪關。第9天嘉峪關-張掖丹霞-西寧，遊世界十大神奇地理奇觀之一張掖丹霞。第10天西寧-青海湖-西寧，遊青海湖，日月山，倒淌河。第11天西寧-蘭州，遊塔爾寺，東關清真寺。第12天蘭州，遊劉家峽水庫，炳靈寺石窟，白塔山，黃河鐵橋。晚餐蘭州牛肉拉面風味。第13天蘭州-美國。團費2299美金，費用包括國內旅遊交通，國際品牌五星酒店，一日三餐，景點門票，英語導遊，旅行保險。

青旅假期的中國系列團有﹕中國精華遊系列、長江三峽遊系列、西南民族風情遊系列、九寨溝張家界遊系列、古絲綢之路遊系列、中原古都文化遊系列、西藏遊系列、東北山東遊 系列、大漠風情遊系列、東南名山名水遊系列、佛教名山遊等眾多行程，行程安排合理順暢，服務品質有口皆碑。青旅假期並代理國航、南航、東航、長榮等廉價機票，專辦中國簽證。 詳情請電青旅假期或各特約旅行社，或親臨605 Market Street, Suite 1300，San Francisco, CA 94105。網址www.cytstours.com，電話415-732-7000。