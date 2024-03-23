金城銀行召開2024年股東會穩健成長 表現亮眼 與您共創利益 共用金色未來

左起：董事吳俊賢、副董事長曾柏樺、副董事長Al Duran、執行長林懿明、董事長吳光宜、副董事長楊明耕、董事譚秋晴和總經理吳國駒。

金城銀行2024年度股東年會已於三月二十一日下午在休士頓 總行召開，會中除了推選下一屆董事會成員外，並發佈2023年之財務和營運報告。2023年金城銀行業務穩健成長，總資產額更突破17億美元。金城銀行2023年總資產額17億7仟7佰萬美元，較2022年成長16% ；稅後淨利達到2仟9佰萬美元的新高位。出席股東隨即在會中推選現任的八位董事會成員(吳光宜、楊明耕、曾柏樺、Al Duran、譚秋晴、吳俊賢、林懿明和吳國駒)繼續擔任金城銀行下一屆董事，更推舉吳光宜先生為董事長，並聘任楊明耕先生、曾柏樺先生和Mr. Al Duran三位副董事長。

吳光宜董事長表示：「2023年對全球是一大考驗，各國經濟和政治都有很大的變化，尤其是利率 的飆升對於個人、企業甚至於整體經濟都是很大的挑戰。面對現在整體經濟的各種議題，風險管理是一項重要關鍵。所謂風險管理包含很多，例如美國和世界經濟狀況、個人和商業資產動盪、利率風險。建立正確的風險管理模式，是企業成功的基石。」林懿明執行長也說明：「進入2024 年，我們將會面對存款競爭、融資成本上升和減息風險，我們未來一年的發展策略很明確：我們將繼續嚴格的成本管理，投資技術和基礎設施以提高營運效率，並堅持優良貸款品質管制。」

金城銀行在2023年持續建構更完整的金融平臺及服務網絡，現在北加州 有三家分行：密爾布瑞分行(Millbrae) 、庫比蒂諾分行 (Cupertino) 和佛利蒙分行(Fremont)；南加州也有三家分行：塔斯汀分行(Tustin) 、阿罕布拉市分行(Alhambra) 和羅蘭崗分行(Rowland Heights) ，以及爾灣(Irvine) 貸辦公室。這些現有據點及未來更多的分行, 希望能服務及開發更多的客戶，銜接並串聯德州和加州兩地業務，將金城銀行的服務網絡拓展至更多亞裔社區。

金城銀行是社區銀行，具備彈性和便利，更瞭解客戶的需求，能提供更專業和貼心的服務。金城銀行與您共創利益，共用金色未來！有關本行最新資訊請參閱網站 www.goldenbank-na.com 。金城銀行休士頓百利總行地址9315 Bellaire Blvd. Houston, Texas 77036，電話:888-320-3838。歡迎光臨惠顧。北加州三家分行Cupertino: 電話 408-446-1196 地址10562 S, De Anza Blvd., Cupertino。 Fremont: 電話510-916-1388地址46324 Warm Springs Blvd, Suites 707, Fremont 。Millbrae: 電話650-745-1615地址39 S. El Camino Real, Millbrae。