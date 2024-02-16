EDDNext擴大失業客戶的語言訪問範圍 可用中文和越南語在線申請

客戶點擊myEDD登錄頁面頂部的地球圖標，即可看到當前可用語言選項的選單。

就業發展局 (EDD) 正在其myEDD門戶網站和 UI Online擴大失業救濟金的訪問語言選項。自即日起，個人可以通過翻譯成簡體中文、繁體中文和越南 語的申請表格申請並管理失業金 。EDD將於2024年3月對其在線系統進行另一次更新，以進一步擴大對喜歡使用韓語、亞美尼亞語或他加語言申請人的訪問語言範圍。

EDD總監Nancy Farias 表示：「myEDD和UI Online這一重大增強舉措是我們提供多種語言的重要里程碑，旨在更好地服務加州多元化社區。我們致力於消除語言障礙並改善每個人的EDD客戶體驗。」

失業客戶可用其首選語言訪問UI Online流程，將收到有關其申請狀態的實時語言更新，包括通過電子郵件或短信發送的支付通知。

登錄myEDD時，新上線的簡體中文、繁體中文和越南語語言選項僅適用於在UI Online申請失業金的個人。如果申請傷殘保險或帶薪家事假福利 或需要福利超額支付時，這些服務尚不可用。

擴大UI Online訪問範圍是EDD之前宣布的多項計畫的補充，旨在改善其項目和服務中的可使用語言，包括：

· 向美國勞工部請求用於此類項目的資金。

· 以七種主要語言創建專用電話線路，使客戶可直接聯繫代理幫助處理申請事宜。

· 於2022年7月成立EDD語言服務辦公室並聘請首任語言服務官。

· 增加網站翻譯內容，包括重要的項目信息、表格和出版物、聯繫信息及如何免費聯繫講200多種語言的口譯員。

· 為客戶提供不同語言的UI Online實用操作視頻。

EDD6月推出了myEDD，以更安全、更友好的在線福利訪問門戶來取代其前身福利計畫在線 (BPO)。myEDD門戶具有多項增強功能。比如像網上銀行更安全的登錄驗證流程，使密碼恢復更容易。

myEDD的推出及後續增強服務，如新出臺的語言選項，是EDDNext的一部分。是進行的多年現代化努力徹底改變了EDD的客戶和員工體驗。

如何在線申請失業金

申請人必須首先創建 myEDD 帳戶，後在UI Online註冊，這是申請和管理失業金的最快、最便捷的方式。對於英語以外的語言，客戶應點擊myEDD登錄頁面頂部的地球圖標，可看到當前可用語言選項的選單。客戶登錄myEDD，選擇UI Online，並提供所要求的信息，包括姓名、出生日期、社會安全號碼和 EDD 客戶帳號。EDD還鼓勵客戶在網上申請時註明他們喜歡的書面和口頭語言，這是最近才提供的另一個選項，可更好地跟踪和服務尋求不同語種服務的客戶。

個人可以通過UI Online獲得問題的答案並完成大多數與福利相關的申請。EDD還建立了最常用的七種語言的專用電話線路，為需要幫助的客戶提供其首選語言的額外申請流程。