我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國女師夏威夷遭潑化學液體 老家在山東 華人發起籌款

洛杉磯時報創立142年 首位女執行主編上任 有台灣背景

老協珍佛跳牆熱銷 火爆華人圈

記者江碩涵／聖荷西報導
老協珍推出的年菜，幾乎都是圍繞著「阿嬤的手路菜」來發想，如今「佛跳牆」和「鯧魚米粉」皆已順利銷售到美國。（老協珍提供）
老協珍推出的年菜，幾乎都是圍繞著「阿嬤的手路菜」來發想，如今「佛跳牆」和「鯧魚米粉」皆已順利銷售到美國。（老協珍提供）

老協珍2022年下半年進軍美國好市多（Costco），推出「鮑魚佛跳牆」，許多華人為了搶買到佛跳牆，甚至不惜開到較遠的好市多一次就買好幾盒。看準美國華人市場，老協珍2023年底又推出新產品「鯧魚米粉」，已鋪貨至全美各大好市多，引起華人新一波的搶購風潮。

老協珍創立於1928年，從南北貨珍品食材，歷經四代傳承逾90年發展，如今不僅只銷售南北貨，更是頂級保健補品的代表品牌之一，最廣為人知的就是熬雞精、人蔘精等。

老協珍表示，近年來更看中現代人因工作忙碌有加熱即食的調理食品需求，老協珍年年創新年菜、佛跳牆、米漢堡等即食食品，重點是，有許多熱銷商品也銷到美國好市多，不僅大打國際市場，更是將台灣道地美味傳遞到國外，在國際上發光發熱。

最為人知的就是老協珍「鮑魚佛跳牆」，2022年下半年首度在美國好市多現身，當時引起網路沸騰，許多人特地在網路通報哪家好市多還能買到，就是為了一嘗家鄉味。

經典佛跳牆 老協珍一舉成名

2022年下半年開始，老協珍「鮑魚佛跳牆」為了滿足更多旅美華人，更擴張到美國東岸、中南部及西岸全美20州的好市多販售，至今每逢年底，在美國好市多都可以看到老協珍佛跳牆的蹤跡，上市後，爆賣了上千甕，成為老協珍在美國市場一舉成名的最佳作品。

老協珍「鮑魚佛跳牆」為了滿足更多旅美華人，已擴張到美國東岸、中南部及西岸全美20...
老協珍「鮑魚佛跳牆」為了滿足更多旅美華人，已擴張到美國東岸、中南部及西岸全美20州的好市多販售。（老協珍提供）

老協珍表示，「鮑魚佛跳牆」內有頂級食材中南美洲黑玉烏參、北海道干貝及鮑魚，還有芋頭、腐竹、香菇、銀杏等豐富好料，湯頭以多樣鮮蔬等食材熬煮出濃郁清甜風味，也可以在好市多和華人廚藝相關的臉書社團中，看到許多人分享自行加入排骨酥、烤雞，甚至是豬腳肉，料理後的佛跳牆，大受好評。

當初為了這款銷售至美國的佛跳牆，老協珍也特地改了配方，由於肉品不得進口自美國，整甕佛跳牆以海鮮自然的鮮甜味為主，內有中南美洲黑玉烏參、北海道干貝及鮑魚，都是老協珍原本就非常擅長料理的頂級食材。

老協珍指出，黑玉烏參更是料理的看頭，佛跳牆食材還包括芋頭、腐竹、香菇、銀杏、栗子等，都是老協珍原有的南北貨，在沒有添加味精的情況下，直接用蔬菜等食材熬煮出佛跳牆風味。

鯧魚米粉首到美 另一波搶買

2023年底更值得期待的老協珍另一組超人氣年菜「鯧魚米粉」，「鯧魚米粉」才剛舖貨到好市多，立刻就被眼尖的消費者發現，將訊息發至網路上，引起另一波搶買熱潮。

老協珍2023年底推出新產品「鯧魚米粉」，已鋪貨至全美各大好市多，引起華人新一波...
老協珍2023年底推出新產品「鯧魚米粉」，已鋪貨至全美各大好市多，引起華人新一波的搶購風潮。（老協珍提供）

老協珍指出，在海外推出「鯧魚米粉」主要原因是想讓更多海外華人新春團圓時節，可以品嘗到家鄉味名菜。老協珍的「鯧魚米粉」採用肥美黃金鯧，經微炸後鎖住其鮮甜，高湯以多種蔬菜精心熬煮，蛋酥、開陽、香菇等食材提味，清甜回甘、鮮味盡出，並加入台灣大甲芋頭、炊粉，完美呈現經典台菜美味，重點是，整條鯧魚是完整的，毫無切塊痕跡。

老協珍推出的年菜，幾乎都是圍繞著「阿嬤的手路菜」來發想，台灣目前還有干貝櫻花蝦米糕、烏參元蹄等菜色，都是老協珍家族過年時，阿嬤的拿手菜。如今「佛跳牆」和「鯧魚米粉」皆已順利銷售到美國，未來有機會，老協珍將推出更多菜色到美國，讓更多美國華人即便在海外，也能跟著老協珍一起吃到許多台灣傳統的大菜，即便沒有回台灣過年，也能享受到滿滿的心意。

老協珍創立於1928年，從南北貨珍品食材，歷經四代傳承逾90年發展，如今不僅只銷...
老協珍創立於1928年，從南北貨珍品食材，歷經四代傳承逾90年發展，如今不僅只銷售南北貨，更是頂級保健補品的代表品牌之一。圖為老店。（老協珍提供）

好市多 華人 臉書

上一則

華航贊助舊金山馬拉松 推機票優惠方案

下一則

金山削減預算計畫 華人組織反對

延伸閱讀

老協珍佛跳牆爆賣上千甕 今年新推鯧魚米粉引起搶購

老協珍佛跳牆爆賣上千甕 今年新推鯧魚米粉引起搶購
路透：美商務部將要求雲端公司配合AI管制

路透：美商務部將要求雲端公司配合AI管制
逛好市多「不知要買什麼」卻花好幾百：出來錢包都變輕

逛好市多「不知要買什麼」卻花好幾百：出來錢包都變輕
觀光簽證等太久 影響美旅遊業競爭力

觀光簽證等太久 影響美旅遊業競爭力
好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了

好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了

熱門新聞

于軒一以702分的成績成為2014年松原市理科狀元。(取材自紅星新聞)

谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元

2024-01-19 19:05
記者直擊案發現場，門鈴仍正常運作，大白天大門的燈也依舊開著。（記者孫愛薇／攝影）

獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死

2024-01-19 16:53
記者實際探訪命案發生地點，街區寧靜優美，警方的封鎖線也已經撤除，完全看不出有命案的痕跡。（記者孫愛薇／攝影）

細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴

2024-01-19 17:52
矽谷谷歌華裔工程師陳立人（Liren Chen）家暴毆打太太致死案，震驚華人社區。（翻攝自領英）

矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大

2024-01-20 18:19
27歲華裔谷歌工程師陳立人（音譯，Liren Chen）因涉嫌蓄意殺害太太，已被聖他克拉拉現檢方起訴謀殺重罪。（翻攝自領英）

谷歌華裔工程師打死妻 高中同學：他身高1.9米、對人彬彬有禮

2024-01-20 03:03
案發現場屋外整潔明亮，似乎才做過大型的翻修整理。（記者孫愛薇／攝影）

矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法

2024-01-19 16:32

超人氣

更多 >
認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果

認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果
倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方
對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化

對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化
退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事

退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事
「繁花」爺叔一度想棄演…游本昌回應暴紅 只說了8個字

「繁花」爺叔一度想棄演…游本昌回應暴紅 只說了8個字