頤和北京 掛爐烤鴨味道美味而香濃 傳繹全聚德烤鴨烹飪技術深獲好評

溫師傅曾是北京的百年老店全聚德的烤鴨師,他把完整北京全聚德的烤鴨烹飪術引進「頤和北京」

開設在人口比較稠密Haight街上的「頤和北京」近日受到吃貨極力推薦,參與了名廚甄文達大師製作的大廚真功夫(Wok Around the Bay)節目製作,把其北京烤鴨的製作分享給灣區 的朋友。該節目已安排在1月19號(周五)晚上6:30在KTSF26電視臺播出。錯過了的觀眾可在Vuit App 點擊KTSF26「Wok Around the Bay with Martin Yan」觀看。

在節目中,「頤和北京」的老板兼烤鴨師傅溫先生介紹了他們的北京烤鴨製作過程。他透露為了將北京著名的烤鴨引入灣區,他曾特地到北京的百年老店全聚德當烤鴨學徒,以學習完整的北京全聚德烤鴨烹飪技術。由於傳統製作需要時間,而且要確保出品新鮮,想品嚐的人需要提前一天預訂,並準時入座,完全貫徹古人對美食的要求:「不鮮不吃,不時不吃」。

根據師傅的介紹,北京烤鴨分為兩個主要流派:掛爐烤鴨和燜爐烤鴨。全聚德的烤鴨屬於掛爐烤製,過程非常講究,烤前鴨子經過各種處理後,被掛在爐子上進行烤製,實現外烤內煮,形成金黃的鴨皮。他強調烹飪要求原汁原味,入口時鴨肉特別鮮嫩,雖然有些肥油但不會讓人感到油膩,味道美味而香濃,這就是「頤和北京」深受喜愛的秘訣。

除了每天供應北京烤鴨外,「頤和北京」還提供多種北方菜和點心,包括各種四川經典菜,有辣有不辣。此外,還有精緻的粤菜小炒和點心。餐廳力求迎合各種口味,成為一個滿足不同飲食需求的地方。

「頤和北京」的裝潢被描述為優雅舒適,與Haight街的愛德華時代和維多利亞時代的建築風格融為一體。無論是閑來三五知己小聚、商務洽談還是家庭聚餐,這家餐廳都被推薦為一個溫馨的用餐場所。

「頤和北京」不僅提供七天開放的堂吃,還有網上訂餐和公司或社團訂餐服務。地址:500 Haight Street, San Francisco, CA 94117,預訂北京烤鴨或座位可致電:415-355-9125,或線上訂餐請瀏覽網址:https://yh-beijing.com/。