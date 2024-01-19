頤和北京 掛爐烤鴨味道美味而香濃 傳繹全聚德烤鴨烹飪技術深獲好評

溫師傅曾是北京的百年老店全聚德的烤鴨師，他把完整北京全聚德的烤鴨烹飪術引進「頤和北京」

開設在人口比較稠密Haight街上的「頤和北京」近日受到吃貨極力推薦，參與了名廚甄文達大師製作的大廚真功夫（Wok Around the Bay）節目製作，把其北京烤鴨的製作分享給灣區 的朋友。該節目已安排在1月19號(周五)晚上6:30在KTSF26電視臺播出。錯過了的觀眾可在Vuit App 點擊KTSF26「Wok Around the Bay with Martin Yan」觀看。

在節目中，「頤和北京」的老板兼烤鴨師傅溫先生介紹了他們的北京烤鴨製作過程。他透露為了將北京著名的烤鴨引入灣區，他曾特地到北京的百年老店全聚德當烤鴨學徒，以學習完整的北京全聚德烤鴨烹飪技術。由於傳統製作需要時間，而且要確保出品新鮮，想品嚐的人需要提前一天預訂，並準時入座，完全貫徹古人對美食的要求：「不鮮不吃，不時不吃」。

根據師傅的介紹，北京烤鴨分為兩個主要流派：掛爐烤鴨和燜爐烤鴨。全聚德的烤鴨屬於掛爐烤製，過程非常講究，烤前鴨子經過各種處理後，被掛在爐子上進行烤製，實現外烤內煮，形成金黃的鴨皮。他強調烹飪要求原汁原味，入口時鴨肉特別鮮嫩，雖然有些肥油但不會讓人感到油膩，味道美味而香濃，這就是「頤和北京」深受喜愛的秘訣。

除了每天供應北京烤鴨外，「頤和北京」還提供多種北方菜和點心，包括各種四川經典菜，有辣有不辣。此外，還有精緻的粤菜小炒和點心。餐廳力求迎合各種口味，成為一個滿足不同飲食需求的地方。

「頤和北京」的裝潢被描述為優雅舒適，與Haight街的愛德華時代和維多利亞時代的建築風格融為一體。無論是閑來三五知己小聚、商務洽談還是家庭聚餐，這家餐廳都被推薦為一個溫馨的用餐場所。

「頤和北京」不僅提供七天開放的堂吃，還有網上訂餐和公司或社團訂餐服務。地址：500 Haight Street, San Francisco, CA 94117，預訂北京烤鴨或座位可致電：415-355-9125，或線上訂餐請瀏覽網址：https://yh-beijing.com/。