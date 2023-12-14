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迎聖誕、賀佳節！金麥食品公司推出「雙重大酬賓活動」12/16至12/24/23 蛋糕全面九折買奶茶2杯送價$7.99 奶茶吊袋一個

工商訊
選用好的茶葉，精心調配出來的金麥奶茶，茶香四溢，濃郁好喝，刻正舉辦買奶茶送精美吊袋活動。
選用好的茶葉，精心調配出來的金麥奶茶，茶香四溢，濃郁好喝，刻正舉辦買奶茶送精美吊袋活動。

溫馨的12月，即將迎接一年中最重要的節日-聖誕佳節，金麥食品公司為了感謝僑胞們年來的愛護，特別推出「雙重大酬賓活動」12/16/23 起至12/24/23 止，蛋糕全面九折，買奶茶2杯，即贈精美奶茶吊袋一個，顏色有紅、黑、紫、灰四種，造型可愛、實用，數量有限送完為止。

每年耶誕節，金麥的糕點師傅都會特製一種聖誕段木蛋糕，，今年亦不例外，段木蛋糕（Yule Log Cake）是歐美國家專屬的聖誕蛋糕，製作的背後有著一個寓意吉祥的故事。據傳在很久很久以前，每逢聖誕前夕，歐美人都会去森林中尋找木材，他們將大而粗壮的樹幹搬回家，放進烟囪里燃燒，燒得愈旺愈久，就代表來年會迎來的好運會愈多。這就有點像中國人在農曆春節時，總會製作年糕、及蘿蔔糕來祁求新的一年風調雨順一樣。段木蛋糕製作不易，造型精緻，口感層次豐富，外面再加上美麗的裝飾，聖誕氣氛濃郁，口味有巧克力及摩卡兩種，由於是季節限定，敬請事先電話預約。

品嚐過金麥蛋糕的人，都會對那入口即化的好口感留下非常深刻的印象，它之所以這樣好吃，在於遵古法純手工製作，這和時下一些糕點店，講求速度採用機器大批製做出來的蛋糕，口感上有著非常大的差別。不僅特別鬆軟綿密，在製作過程中完全無添加任何化學香料及防腐劑，少油、寡糖，讓您在享受美味之餘也能吃的安心。

好吃的糕點，當然少不了一杯濃郁好喝的奶茶來做搭配，身處奶茶店一級戰區的庫比蒂諾，金麥卻收穫了一大幫死忠客戶，原因無他～正是因為他們在選茶找茶，非常用心，堅持採用品質上乘的茶葉，泡出來的奶茶，茶香四溢，絲滑順口，佳節期間，凡購買2杯奶茶，就送您奶茶吊袋一個，價值$7.99。

開業已37年的金麥食品公司，在南灣素享盛名，日日新鮮出爐的台式麵包，種類多達20餘種，在糕點界無人能出其右。各種口味的台式吐司更是日銷300條以上，不僅賣糕點，金麥也成功的打造了自家品牌，成為一家複合式的台式餐廳，這裏賣的台灣小吃，非常正宗道地如：台式滷肉飯、控肉飯、豬排飯、鹽酥雞、炒米粉、炒麵、涼麵、鹹飯糰、紅豆粉粿、蘿蔔絲餅、胡椒餅、甜/鹹綠豆椪等…天氣轉寒，金麥燒仙草，搭配多種配料：紅豆、綠豆、粉條、粉圓、芋頭，喝上一碗滋補養顏又暖心，是您不可錯過的冬日飲品。

金麥食品公司七日營業，地址：19675 Stevens Creek Blvd., Cupertino CA 95014，電話：408-255-2221。

純手工製作的金麥蛋糕，鬆軟綿密入口即化，無添加防腐劑、少油寡糖，美味又健康
純手工製作的金麥蛋糕，鬆軟綿密入口即化，無添加防腐劑、少油寡糖，美味又健康
「季節限定」的段木蛋糕，製作不易，口感層次豐富，好看又好吃，送禮自用兩相宜
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