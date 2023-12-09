蓮生活佛新著 搜奇筆記 簽書會 佛菩薩大悲隨緣化種種身度眾

蓮生活佛主持觀世音菩薩本尊法同修活動，開示維摩詰經，並發表第297本著作「搜奇筆記」，舉行簽書會。

蓮生活佛12月2日在西雅圖 雷藏寺大雄寶殿主持觀世音菩薩本尊法同修活動，開示維摩詰經，並發表第297本著作「搜奇筆記」，舉行簽書會。

蓮生活佛告訴大眾，有許許多多的佛菩薩淨土，像阿彌陀佛的淨土在極樂世界，彌勒菩薩的淨土在兜率天內院，藥師佛的淨土在東方琉璃光世界等等，雖然都非常遙遠，例如西方極樂世界就距離我們十萬億佛土，但只要內心嚮往，一直持唸阿彌陀佛的聖號，便可以在一念之間到達，所以阿彌陀經中對於往生佛國有非常重要的教導，就是要執持阿彌陀佛的聖號。此外，還有隱土，也就是隱藏的淨土，例如傳頌久遠的時輪金剛香巴拉淨土，就在我們娑婆世界裡，但人們找尋不到。

新書搜奇筆記收錄了多位修行人的來信，內容有感應道交的經歷，及有關氣、脈、明點的體驗，在在激勵著行者能持續的慈悲救助貧苦民眾、謹守戒律實修佛法，而蓮生活佛也為來信提要解析，並闡述心經所說色空不二的義理，引申至佛經中偶有提及但世人難以領會的法身境界。

書中，蓮生活佛點出心經中最重要的三個字「無所得」。試問，歷史上的大帝國、大富豪、第一美色等等，而今安在？不僅僅人身是地、水、火、風四大所組成而沒有自性，世間一切也都是一時的因緣和合，體性原本都是空無的。所以色空不二，諸法與空性不二，也就是我即是無我，有等於空，由此打破根深蒂固的我執，煩惱化為菩提，大悲周遍救度蒼生。當所有妄念隨緣隨滅，我們撥雲見日，便能看見光明炯炯的本尊。

華嚴經中佛陀為大菩薩們宣說內證法門時提及，「一切諸佛具足成就細密法身，諸佛法身境界無量，一切世間所不能知，於三界中無所染污，隨因緣應一切普現……作種種身，隨方便身，普照一切，具足智藏。」法身，即是法性之體。蓮生活佛說明，法身無形無相，無生無滅，豎窮三際，橫遍十方，但為了度化有情眾生，會隨順眾生而顯現身形，甚至應眾生的根機而說法，所以，聞聲救苦的觀世音菩薩，被譽為「千處祈求千處現，苦海常作度人舟，而藏密第一代祖師蓮華生 大士也有一句名言，「我無來去，惟信我者，我即現其前而為說法。