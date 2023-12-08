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黃河流域中原古都文化之旅青旅假期推出洛陽牡丹節團

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遊客在觀賞洛陽牡丹。
遊客在觀賞洛陽牡丹。

山西是中華民族發祥地之一，被譽為華夏文明搖籃，有豐富的中華文化遺產，有「地下文物看陝西，地上文物看山西」一說，其中雲岡石窟和平遙古城已列入世界文化遺產。河南地處黃河中下游，是中國古代文明發祥地之一。安陽殷墟的甲骨文是世界上最早的文字。東漢建都洛陽，隋末在洛陽建東都，北宋建都開封。龍門石窟和安陽殷墟是世界文化遺產。

廣受北美僑胞好評的中國青旅假期推出山西河南古都文化+洛陽牡丹節十二天團，2024年4/04，4/11，4/18出發，行程介紹如下﹕

第一天美國北京。第二天抵達北京。第三天乘高鐵赴大同，遊雲崗石窟，九龍壁，華嚴寺。第四天抵太原，遊懸空寺和應懸木塔。第五天喬家大院-平遙古城，遊古晉明珠太原晉祠，參觀喬家大院，晚餐晉商家宴。第六天古城臨汾，遊山西平遙錢莊，平遙民居，參觀洪洞大槐樹公園，京劇「玉春堂」蘇三曾被關押的明代監獄。第七天壺口瀑布-運城，遊滔滔黃河壺口瀑布。第八天三門峽-洛陽，參觀解州關公故里、世界武廟之冠-關帝廟，沿黃河驅車經三門峽到洛陽，沿途一片黃土高原。第九天洛陽，洛陽名勝古蹟更多。遊龍門石窟，東周王城故址，前往王城公園參觀中國四大名會之一洛陽牡丹花會，觀賞洛陽牡丹。洛陽牡丹甲天下，王城公園裡種植牡丹數十萬株，四月雨季前後，數十萬株牡丹齊放，蔚為壯觀。遊覽關林，參觀民俗博物館汴繡、剪紙、唐三彩、木版年畫等著名中原鄉土民間工藝。最后參觀白馬寺。晚餐半水席。第十天嵩山少林寺-鄭州，遊嵩山中岳廟，參觀中國第一名剎少林寺和中國最大的塔林，欣賞少林武術表演。第十一天遊覽天下聞名開封府，宋朝御街，天下第一塔-鐵塔，晚宴豫菜風味。第十二天回美。此團團費1899元，包含國内旅遊交通，入住正規品牌五星酒店，一日三餐，景點門票，優秀英語導遊和旅行保險。

青旅假期的中國系列團有﹕中國精華遊系列、長江三峽遊系列、西南民族風情遊系列、九寨溝張家界遊系列、古絲綢之路遊系列、中原古都文化遊系列、西藏遊系列、東北山東遊 系列、內蒙古寧夏大漠遊系列、東南名山名水遊系列、佛教名山遊等眾多行程，行程安排合理順暢，服務品質有口皆碑。青旅假期並代理聯合航空、國泰、國航、南航、東航等廉價機票，專辦中國簽證。

詳情請電青旅假期或各特約旅行社，或親臨 605 Market Street, Suite 1300，San Francisco, CA 94105。 網址www.cytstours.com，電話415-732-7000。

世界文化遺產龍門石窟。
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