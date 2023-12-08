2023年最後三場系列免費退休理財規劃講座12月16週六 Millbrae社區娛樂中心 12月17週日 Daly City 舉辦

灣區著名財務專家 Shirley Wong。

物價不斷飆升，經濟恢復遲緩，如何優化及保障未來的高質退休 生活? 請參加2023年冬季最後三場系列免費退休理財規劃講座，講座內容包括以下大眾密切關注的重要主題,， 切勿錯過。

(一) 善用策略領取最高的退休社安金 ，養老社安金每月收入的計算及報稅的要求。 退休領取社安金後繼續工作，對社安金收入有什麼影響?什麼時候領取社安金最適合?

(二) 市面上的年金有五花八門，不同種類和特徵，選擇適合自己退休的年金，等於多一份穩定，保障終生收入的退休社安金。

(三) 傳統的投資 組合都以股票、基金、CD定期、政府債券及EFT等作為投資工具。 但在物價高漲下，股票市場飄搖不定，可以將每月有穩固收息的另頖投資，包括但不限於養老院私募基金，公司電力能源債券，房地產投資信託基金，銀行發行的結構性債券等投資工具加入到退休投資組合, 以保證未來高昂的退休生活成本。

(四) 詳細講解及列舉多個公司的長期護理保險計畫和特徵，量身定做以達到個人不同的需求。

(五) 什麼時候是最佳轉換做ROTH IRA CONVERSION (轉換)，詳細講解如何用房地產私募基金轉換ROTH IRA，

以達到大額節省當年收入稅和轉換後免收益稅的策略。

講座內容豐富，無論在退休、投資、保險的規劃等各知識領域都將令聽眾撥雲見日，獲益良多。

三場講座時間及地點 :

1) 12月16日下午2時，地點: 477 Lincoln Cir., Millbrae, CA 94030 (社區娛樂中心二樓A室)

2) 12月17日上午10時，地點: 333 Gellert Blvd., Ste. 201, Daly City, CA 94015 (鯉魚門旁)

3) 12月17日下午2時，地點: 333 Gellert Blvd., Ste. 201, Daly City, CA 94015 (鯉魚門旁)

歡迎即將退休或已退休人士參加，每埸限30人，簡訊或致電預約座位專線 : 415-420-0232。 E-Mail:[email protected]

這次的專題講座由灣區資深註冊理財規劃師（CFP®），註冊投資顧問，稅務師Shirley Wong作專業的全面講解 ◦

Shirley從事金融理財服務業二十多年，她具備金融專業知識和背景並著重於提供企業及個人的投資、退休、稅務各項金融工具及規劃策略分析。 Shirley曾在AXA Advisors，Citi Bank等大型金融機構擔任資深理財顧問。她同時擁有美國MBA金融碩士學位，另外還擁有國稅局註冊稅務執照及各類保險執照包括（年金、人壽、醫療、長期護理、商業、房屋、財產、勞工等）。

Shirley及其團隊聯合灣區資深精算師，會計師，律師團隊致力於為客戶提供一站式個性化財務規劃服務，協助客戶實現資產合理增值，合法省稅，優化資產配置，建立真正富足的退休生活，實現財富自由。 黃小姐及其團隊精通英語，國語，粵語，請致電：650-731-4428或415-420-0232。