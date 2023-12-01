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中文演唱會「胡說八道之夜 」 ， 將於 12 月 23 日星期六晚上 7:30，來到《The Venue》發達谷賭場渡假村的音樂廳

工商訊
發達谷擁有寬敞的賭場樓層，配有最新的吃角子老虎機、電玩遊戲機、80 多種賭桌遊戲、賓果遊戲以及不間斷的現場撲克室。
發達谷擁有寬敞的賭場樓層，配有最新的吃角子老虎機、電玩遊戲機、80 多種賭桌遊戲、賓果遊戲以及不間斷的現場撲克室。

令人興奮、特別不同凡響！ 一定不要錯過 12 月 23 日星期六在 《The Venue》 舉辦的特別音樂會活動Girls Night 中文演唱會「胡說八道」之夜 。這將是一個令人難忘的娛樂之夜，其中有來自中國最耀眼的明星。 觀眾將在發達谷賭場渡假村的新音樂廳《The Venue》 觀賞演出。 該場地以其溫馨的環境、尖端的音響和視頻系統、現代而精緻的設計以及包羅萬象的設施而成為當地最受歡迎的現場表演地點之一。

自2011 年以來，發達谷賭場渡假村 (Thunder Valley Casino Resort) 一直躋身AAA 四鑽獲獎渡假勝地的精英行列。發達谷 (Thunder Valley Casino Resort) 位於沙加緬度 Sacramento 以東僅30 英里處，擁有寬敞的賭場樓層，配有最新的角子老虎機、電玩遊戲機、80 多種賭桌遊戲、賓果遊戲，以及不間斷的現場撲克室。

發達谷賭場渡假村是北加州的終極渡假體驗，客人可以享受豪華酒店、全方位服務的水療中心、一系列誘人的餐廳，如 High Steaks Steakhouse、《鴻慶樓》Red Lantern 正宗的中國菜等。

如需訂購 「胡說八道之夜 」Girls Night 演唱會門票以及有關即將推出的促銷和娛樂、特價餐飲的更多信息，或預訂 Thunder Valley 的 AAA 四鑽度假村住宿，請上網瀏覽  www. ThunderValleyResort.com。 

發達谷賭場度假村 (Thunder Valley Casino Resort) ...
發達谷賭場度假村 (Thunder Valley Casino Resort) 一直躋身AAA 四鑽獲獎度假勝地的精英行列。
《The Venue》 舉辦的特別音樂會活動Girls Night 中文演唱會「...
《The Venue》 舉辦的特別音樂會活動Girls Night 中文演唱會「胡說八道」之夜 。

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