王芳蘭百歲誕辰繪畫作品展周六開幕

王芳蘭山水畫由黃君璧題字。

王芳蘭百歲誕辰作品展12月2日下午2時半在中國畫廊開幕。「百歲丹青 縱覽煙雲」為題的展覽為慶祝她百歲誕辰，將展出她歷年水墨、油畫作品，從山水、花鳥到動物、書法 ，橫跨數十年。王芳蘭生於河南 農村一個書香門第，自幼喜愛文學和藝術，崇尚大自然，在初中階段與藝文結緣。當時學校為鼓勵學生自由寫作定時舉辦壁報比賽，王芳蘭與兩個同學辦起了《雨絲》壁報，效顰當時領導風氣的北大校園刊物。她負責插圖，在壁報比賽中奪得頭籌。老師的評語是圖文並茂。插圖居然起了貢獻，讓王芳蘭十分自豪。從那時候開始藝術的氣息就進入了她的生活裡。後來在台灣中興大學畢業，美國楊百翰大學做研究員，並在猶他州 立大學藝術系進修繪畫。王芳蘭廣覽各家書體，圖畫冊頁，並勤習臨摹，在台期間曾師從黃君璧、胡念祖習山水，陳健群習花鳥，在良好的學習環境中孜孜不倦吸取藝術精華。來美後更提供了她追求藝術更廣闊的天地，其作品達到了淋漓盡致、揮灑自如的境界。王芳蘭油畫曾在台北國父紀念館展覽。這次展覽展期從12月2日至6日，地址： 14786 Washington Ave, San Leandro, CA 94578 查詢電話：415-377-0922.