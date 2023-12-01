我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令

跪殺佛洛伊德白警獄中被刺22刀 前幫派成員遭起訴謀殺未遂

王芳蘭百歲誕辰繪畫作品展周六開幕

工商訊
王芳蘭山水畫由黃君璧題字。
王芳蘭山水畫由黃君璧題字。

王芳蘭百歲誕辰作品展12月2日下午2時半在中國畫廊開幕。「百歲丹青 縱覽煙雲」為題的展覽為慶祝她百歲誕辰，將展出她歷年水墨、油畫作品，從山水、花鳥到動物、書法，橫跨數十年。王芳蘭生於河南農村一個書香門第，自幼喜愛文學和藝術，崇尚大自然，在初中階段與藝文結緣。當時學校為鼓勵學生自由寫作定時舉辦壁報比賽，王芳蘭與兩個同學辦起了《雨絲》壁報，效顰當時領導風氣的北大校園刊物。她負責插圖，在壁報比賽中奪得頭籌。老師的評語是圖文並茂。插圖居然起了貢獻，讓王芳蘭十分自豪。從那時候開始藝術的氣息就進入了她的生活裡。後來在台灣中興大學畢業，美國楊百翰大學做研究員，並在猶他州立大學藝術系進修繪畫。王芳蘭廣覽各家書體，圖畫冊頁，並勤習臨摹，在台期間曾師從黃君璧、胡念祖習山水，陳健群習花鳥，在良好的學習環境中孜孜不倦吸取藝術精華。來美後更提供了她追求藝術更廣闊的天地，其作品達到了淋漓盡致、揮灑自如的境界。王芳蘭油畫曾在台北國父紀念館展覽。這次展覽展期從12月2日至6日，地址： 14786 Washington Ave, San Leandro, CA 94578 查詢電話：415-377-0922.

河南 猶他州 書法

上一則

父創中經院 找不到中文護工 女「仙履奇緣」捐天使項目

延伸閱讀

Exploratorium博物館 展「閃亮：發現燈光的藝術」

Exploratorium博物館 展「閃亮：發現燈光的藝術」
紐約華裔智障兒藝展 8成畫作售出

紐約華裔智障兒藝展 8成畫作售出
美京藝術療癒工作坊 「空中的情緒」引迴響

美京藝術療癒工作坊 「空中的情緒」引迴響
徐白-2023年紐約寫意花卉展

徐白-2023年紐約寫意花卉展
美國華博館「我的夢」學生繪畫賽 12/15截止收件

美國華博館「我的夢」學生繪畫賽 12/15截止收件

熱門新聞

水災發生得太快速，陳太太趕忙用家中的儲物箱來裝汙水。（受訪者提供）

鄰居鑽破汙水管 華人家如瀑布半夜撤離 3個月無法回家

2023-11-25 20:00
(路透)

「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨

2023-11-24 18:21
位於3491 McKee Road, San Jose的美國銀行分行將於2024年關閉（截取自谷歌地圖）

金融業遇寒冬？美國銀行將關閉灣區20多家分行

2023-11-30 14:22
早上六點多天還沒亮，有些知名品牌店門口已經排起人龍。（受訪者提供）

華人瘋「黑五」 線上線下搶便宜

2023-11-25 01:20
受訪者李太太近日剛剛從北京返回舊金山，她稱自己所搭乘的聯航直飛班機上旅客非常少。（受訪者提供）

北京舊金山直飛復航 乘客不如預期 機票較疫情前貴很多 恐令人卻步

2023-11-26 01:20
OpenAI被裁執行長奧特曼在員工一致堅持下成功復職。（美聯社）

年薪25萬元也不走 OpenAI死忠員工迎回奧特曼

2023-11-24 14:38

超人氣

更多 >
12月鹹魚翻身「3星座」順利告別霉運 滿載喜事迎2024

12月鹹魚翻身「3星座」順利告別霉運 滿載喜事迎2024
傳奇投資人羅傑斯示警 「好時光」快要結束了

傳奇投資人羅傑斯示警 「好時光」快要結束了
3家大賣場價格比一比 最便宜的是…

3家大賣場價格比一比 最便宜的是…
研究：這2種食物 提高大腸癌風險

研究：這2種食物 提高大腸癌風險
眾院投票結果出爐 正式驅逐眾議員桑托斯

眾院投票結果出爐 正式驅逐眾議員桑托斯