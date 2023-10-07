貴騰榮獲2023年賭場玩家最佳遊戲獎

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加州 羅勒爾特公園市ROHNERT PARK - 貴騰賭場大酒店，在2023年《賭場玩家最佳遊戲獎》中贏得了許多獎項，以表彰貴騰對印第安西北遊戲領域做出的貢獻。其成就包括被評為「最受歡迎的賭場度假村」，「最佳老虎機公開賽」和「最佳撲克公開賽」，以及「最佳泳池」和「最佳接待」。這些獎項讚揚並認可貴騰賭場大酒店全心全力致力於提供卓越的遊戲博彩和奢華酒店服務的待客體驗。

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除了精彩刺激的遊戲外，貴騰盡心盡力為亞裔 社區服務與做出貢獻。貴騰賭場大酒店是2023年舊金山 中國城中秋節街會的冠名贊助商，該街會已於9月23日至24日成功舉行。

另外，貴騰賭場大酒店現已推出全新行動APP，讓賓客可以隨時查詢個人專屬優惠和獎勵，並追蹤老虎機遊戲額度。賓客可以在Google Play或App Store免費下載這款APP。需年滿21歲，方能申請會員卡或貴騰APP。欲知更多關於貴騰獎勵計劃的完整訊息，請點選：www.gratonresortcasino.com。

準備好迎接貴騰賭場大酒店一系列激動人心的活動，這些活動一定會點亮您的娛樂日曆！所有活動門票都可以在：www.gratonresortcasino.com網站上購買。

●11/10 – Lui Fong Concert

●11/18 – Margaret Cho

●12/9 – Chris Janson

貴騰賭場大酒店 (Graton Resort & Casino)座落於北加州極富盛名的酒鄉索諾瑪縣，貴騰賭場大酒店猶如一顆璀璨明珠鑲嵌於連綿起伏的丘陵。貴騰賭場大酒店隸屬於Graton Rancheria印第安部落聯盟並由該聯盟負責營運，提供刺激的賭檯遊戲、最新的角子老虎機和豐富多樣的高級和休閒餐飲，讓遊客和當地居民有更多娛樂選擇。