我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退役美軍洩密給中國 自港返美被捕 最高面臨20年監禁

內馬爾升格當爸 未婚妻產下愛女 甜曬一家三口照片

貴騰榮獲2023年賭場玩家最佳遊戲獎

工商訊
金亮豐收老虎機公開賽。
金亮豐收老虎機公開賽。

加州羅勒爾特公園市ROHNERT PARK - 貴騰賭場大酒店，在2023年《賭場玩家最佳遊戲獎》中贏得了許多獎項，以表彰貴騰對印第安西北遊戲領域做出的貢獻。其成就包括被評為「最受歡迎的賭場度假村」，「最佳老虎機公開賽」和「最佳撲克公開賽」，以及「最佳泳池」和「最佳接待」。這些獎項讚揚並認可貴騰賭場大酒店全心全力致力於提供卓越的遊戲博彩和奢華酒店服務的待客體驗。

十月到貴騰賭場大酒店，娛樂遊戲，應有盡有！在每個周六，晚上7時至10時，快來參加<$200,000源源不斷現金歡樂送> 贏大獎！保證每小時抽出一位$10,000現金獎贏家。另加，20位$500現金獎贏家。此外，每個星期四，下午1點至6點，還有 <金亮豐收老虎機公開賽>。頭獎高達$10,000現金。每次大賽保證50位贏家！獎賞卡會員都可免費參加一次老虎機公開賽。

除了精彩刺激的遊戲外，貴騰盡心盡力為亞裔社區服務與做出貢獻。貴騰賭場大酒店是2023年舊金山中國城中秋節街會的冠名贊助商，該街會已於9月23日至24日成功舉行。

另外，貴騰賭場大酒店現已推出全新行動APP，讓賓客可以隨時查詢個人專屬優惠和獎勵，並追蹤老虎機遊戲額度。賓客可以在Google Play或App Store免費下載這款APP。需年滿21歲，方能申請會員卡或貴騰APP。欲知更多關於貴騰獎勵計劃的完整訊息，請點選：www.gratonresortcasino.com。

準備好迎接貴騰賭場大酒店一系列激動人心的活動，這些活動一定會點亮您的娛樂日曆！所有活動門票都可以在：www.gratonresortcasino.com網站上購買。

●11/10 – Lui Fong Concert

●11/18 – Margaret Cho

●12/9 – Chris Janson

貴騰賭場大酒店 (Graton Resort & Casino)座落於北加州極富盛名的酒鄉索諾瑪縣，貴騰賭場大酒店猶如一顆璀璨明珠鑲嵌於連綿起伏的丘陵。貴騰賭場大酒店隸屬於Graton Rancheria印第安部落聯盟並由該聯盟負責營運，提供刺激的賭檯遊戲、最新的角子老虎機和豐富多樣的高級和休閒餐飲，讓遊客和當地居民有更多娛樂選擇。

欲知更多相詳情，請瀏覽：www.gratonresortcasino.com或致電：707-588-7100。

$200,000源源不斷現金歡樂送。
$200,000源源不斷現金歡樂送。

加州 亞裔 舊金山

上一則

中華聯誼會將辦演講 從易經來的語句來認識易經

延伸閱讀

Yaamava'獲拉斯維加斯以外 最佳賭場兩項大獎

Yaamava'獲拉斯維加斯以外 最佳賭場兩項大獎
Choctaw賭場度假村 中秋幸運之旅 邀您參與

Choctaw賭場度假村 中秋幸運之旅 邀您參與
Choctaw賭場度假村 中秋幸運之旅 邀您參與

Choctaw賭場度假村 中秋幸運之旅 邀您參與
Choctaw賭場慶中秋

Choctaw賭場慶中秋
「嗨中秋」嘉年華 Yaamava賭場鼎力支持 818元禮卡大方送

「嗨中秋」嘉年華 Yaamava賭場鼎力支持 818元禮卡大方送

熱門新聞

Meta與亞馬遜灣區子公司持續裁員。（美聯社）

Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人

2023-10-04 22:44
竊賊利用感應器竊取遙控器訊號發動車輛。（取自CBS電視台畫面）

偷車新招 竊賊駭進「汽車中控系統」不超過1分鐘就得手

2023-09-28 02:14
何繼彤回憶店面歷史，稱自己退休後最不捨的就是與華埠社區的感情。（記者李怡/攝影）

子女無意接手 百年老店三和面臨轉讓 華埠多家老店有相同境遇

2023-09-30 02:15
范士丹遺體以專機從華盛頓運回舊金山，送上靈車。（美聯社）

裴洛西陪同下 范士丹遺體由專機從華府運回舊金山家鄉

2023-10-02 00:11
最新民調顯示，灣區八成選民認為三大市中心狀況是嚴重問題；避開舊金山市中心是因為無家可歸者太多、不安全又太髒亂。(Getty Images)

灣區8成選民：舊金山、屋崙和聖荷西3大城 狀況嚴重

2023-10-03 02:20
金山警局表示，已經逮捕有組織零售盜竊案有關的女嫌犯，嫌犯還涉嫌嚴重毆打他人。（取自警方推特）

舊金山女嫌犯 涉10起零售店盜竊 還毆打見義勇為者

2023-09-30 19:37

超人氣

更多 >
防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變

防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變
領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事

領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事
女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除

女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除
加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光
布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞

布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞