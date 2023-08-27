中秋嘉年華特別情商Silicon Vally Band演出中外名曲。

主舞台表演特別情商灣區知名樂團Silicon Vally Band前來演出中外名曲。

2023世報中秋嘉年華即將登場，主舞台的表演節目也在主辦單位精心的設計下完成，除了請來了前台灣東森電視台主播李娜亞擔任主持人外，也特別情商灣區 知名樂團(Silicon Vally Band)前來演出中外名曲，歡迎您闔府前來，「迎中秋、慶團圓」共渡歡樂美好的一天。W

每年世報嘉年華活動都是由全勝功夫學院擔任開場工作，今年亦不例外，「天下武功出少林」，由孟全勝師傅率領的學生們，將帶來精彩的功夫表演，同時以舞龍舞獅揭開整個活動的序幕。

首先登場的就是萬眾期待的「金色年華」攝影大賽頒獎典禮。

由世界日報主辦，安樂居協辦的「金色年華」攝影大賽，自6月開跑以來，收到了近250件參展作品，每一張作品都講述了一段金色年華動人的故事。

這項活動目前正在進行「最佳人氣」投票 ，近3萬人瀏覽了這個投票網站，並有上千人投下了心中理想的人選，人氣投票將在8月31日截止，隨即由主辦/贊助單位及攝影專家們共同評比，選出各組前三名，獲500元、300元、200元獎金。取得最高網路投票的「網紅」前三名也將分獲同額獎金。得獎作品將於現場展示區內進行展示，歡迎大家前往參觀。

猜謎得大獎的第一階段，長榮 航空豪經艙機票，在攝影大賽之後，由長榮航空公司舊金山分公司總主任吳駿杰，親自抽出幸運兒。

「勁歌熱舞慶中秋」的表演節目在下午1時準時展開。加卅排舞協會的「帶動跳」、風中之羽舞蹈團演出最新編舞「玉兔迎新」、小樹苖師生擔剛演出的「啦啦隊」及「寶貝總動員」、佛利蒙中文學校的扯鈴表演，精彩可期，萬勿錯過。

由金麥食品公司特製的二個巨型鳳梨月餅將在當日下午3時30分在主舞台公開切出，採新鮮鳳梨製作完成的巨型大月餅，新鮮美味，遠自台灣專門打造的大月餅模型，是嘉年華活動上最吸睛的節目之一。

「猜謎得大獎」最大抽獎活動，將在當日下午4時舉行，味全大禮包、永和超市購物禮券、杉釦富遠紅外線免加水足浴桶、金麥食品公司禮券、亞歷山大牛排禮卡….. 等您來拿。

最後～已經分裝完成的「金麥月餅」將由現場工作人員，免費分發給在場民眾，在歡愉的氣氛下，互道祝福，提前歡度中秋佳節。