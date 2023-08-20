觀光局推薦My Health Journey 精心規劃台灣精緻遊

水天一色的日月潭，波光粼粼，美不勝收。

由台灣交通部觀光 局推薦的－項精緻旅遊行程，從台北出發，遊遍台中（日月潭 ）、高雄、台東（知本）屏東（墾丁）、花蓮等，六大美麗城市，嘗美食看美景，規劃完善，每人僅收$1195，優惠價含括中英文導遊、交通、食宿門票及旅遊保險，不含機票。有意報名者可電：510-972-9018，510-353-1888洽詢詳情。

寶島台灣聞名遐邇，訂名為「初識台灣」的這項精緻旅程，邀您一起來體驗台灣的美。行程安排如下：

第一天：從原居地出發。

第二天：扺達桃園中正國際機場，由導遊帶隊搭乘專車參觀龍山寺，草藥巷、及最富人文氣息的迪化老街。

第三天：來到了台灣最知名的景點「日月潭」，遊文武廟、原住民 村落、玄奘寺、慈恩塔、賞日月潭水天一色的無敵美景，品嚐在地風味美食

第四天：參觀南投向山遊客中心，向山遊客中心的整體建築，採清水模建築工程，以多弧型從地面拉出所有的建築空間，流𣈱的和大自然結合在一起，遠瞻近觀皆美，值得您駐足慢慢欣賞。這一天旅行團將離開南投，搭車南下高雄，參觀莊嚴宏偉的佛光山，體驗「暮鼓晨鐘」的靜謐之美，當天晚上將𣈱遊高雄愛河，在六合夜市品嚐好吃的台灣夜市美食。

第五天：早上遊覽台灣南端的墾丁國家公園，參觀公園三邊長達37英哩的珊瑚海岸線，行進中會途經鵝鑾鼻燈塔、船帆石、貓鼻頭、龍盤公園等知名景點，然後扺達台東，夜宿知本，享受飯店內的天然溫泉。

第六天：早餐後開啓美麗的東海岸之旅，綿延長達170公里的海岸線，讓人不得不驚嘆大自然的力量，造就出如此「鬼斧神工」般的美景。

行程中也將在小野柳、三仙台、石梯枰、翻書寮等景點，打卡停留，當晚夜宿花蓮。

第七天：早餐後遊覽太魯閣國家公園、燕子石窟、慈母橋和長春祠。在返回台北的路上，會停留清水斷崖、雪山墜道，夜暮低垂時扺達台北。