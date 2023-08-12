一筆錢就能同時擁有年金和長期護理保險

理財專家黃曉東。

很多人擔心退休後收入不夠，很想買指數年金來增加自己的收入，但他們又同時擔心長期護理的昂貴的費用，也想要買長期護理保險 ，但如果兩種都買的話又擔心資金不夠，怎麼辦呢？現在給大家介紹一種一舉兩得的辦法，可以讓你用一筆錢就能既買到長期護理保險也能有年金收入！

舉例一對60歲的夫婦投入11萬美金買了一種保底又增值的指數年金，每年可以從中提出美金9755，然後用這筆錢給夫婦兩人買了一份長期護理保險，這份保險可以保兩人每人每月有6千美金的長期護理，兩人共有一萬二千元，而且保險可以保長期護理終生到120歲，長期護理的理賠沒有上限且不用繳稅！

如果開始理賠時，長期護理的保險費可以免繳，而且年金收入繼續給每年9755美金，這樣一值領到95歲，年金還會剩下70多萬給後代，而如果老人要用更多的收入，也可以領取更多，不用擔心錢不夠用！

按照這樣的估算，如果投入20萬，每年就有2萬的收入，除去繳長期護理的保費 後，你還有一萬多的收入！將來到95-100歲時，在領了35年共70萬收入後，你會有超過五十多萬留給你的後代！

據官方統計，65歲以上的美國人有70%在走之前要用到長期護理。政府要通過強增薪資稅來另起財源，但政府的計劃只保你6個月的長期護理，大部份人都不夠用，你如果根據自己的需求私人購買長照 保險，就可以免繳政府薪資稅了！

自己購買長照保險是比較划算的，而用年金的方式可以讓你既有長期護理保險，又有額外的收入。你如果根據自己的需求私人購買長照保險，就可以免繳政府薪資稅了！自己購買長照保險是比較划算的，而用年金的方式可以讓你既有長期護理保險，又有額外的收入。如果你將來改變主意，你可以取消保單而取回你的保費。

這種保單可以在家請人照顧，也可以用在養老院，每月的理賠福利都是免稅的！如果你用不到或用一點長照福利就去世了，會有20萬人壽保險理賠給受益人，而且20萬理賠不用繳稅！

很多人曾經被保險公司拒保，我們代理多家保險公司，都是財務穩定的A 級公司，可以找到讓你成保的公司，如果你有三高，或有糖尿病，或是B型肝炎帶菌，有紅斑性狼瘡骨蘇松等病可接受。被拒保過的讀者可以盡快和我們聯繫。

關於指數收入年金，我們也有很多種選擇，包括每年固定複利5.25%的年金，以及開戶獎金25%-36%的指數年金，因為篇幅的關係沒辦法在這裡全部列出。

如果想要了解我們的長期護理保險和指數年金，歡迎來電免費諮詢：408-466-0232，找黃總。或電郵到：[email protected] 取得免費估價。