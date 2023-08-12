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百齡園幸運88大優惠正進行中8月31止

工商訊
百齡園福地藏風聚氣，高尚瑰麗，背山面海，居高臨下，環境優雅，景色怡人。
百齡園福地藏風聚氣，高尚瑰麗，背山面海，居高臨下，環境優雅，景色怡人。

Skylawn Funeral Home, Memorial Park & Crematory和屬下百齡園(Skylawn San Mateo)正在舉行大優惠活動，此一名為「幸運88大優惠」特價目前正在進行中，直到本月8月31止，有心選購的人士，請不要錯過這機會。

「幸運88大優惠」在San Mateo百齡園 (Skylawn) 推出的特價包括：預購家族墓園享有20%折扣優惠，預購天空之陵可享髙達30%折扣。其它優惠還包括永生園特選立碑園區內,限時特惠價由1萬5888元起。

另推出88個平碑木蘭花園限時特價由$1萬888元起，28個雙層墓穴福地的限時特價僅1萬888元，58個平碑園景福地限時特價8888元，38個桃花園室外骨灰龕位限時特價由7888元起。如預購殯儀服務或商品，可享高達15%折扣優惠。

據風水專家表示，篤信風水的人，為保個人的身體健康、生意暢順及家宅平安， 邀請風水師測個人的流年運程，趨吉避凶，還有一樣不可忽視就是祖先的安葬位置，據說這與風水有關。

生前預購福地是未雨綢繆的人生大事，請把握這次機會。有關各項優惠的詳情，請電：1-888-691-9026，地址：Highway 92 at Skyline Blvd., San Mateo, CA 94402，或瀏覽網站：www.skylawn.com。

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