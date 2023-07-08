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蓮生活佛帶領大眾浴佛 新著月光寶盒簽書會

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大眾舀起香湯浴佛。
大眾舀起香湯浴佛。

西雅圖雷藏寺7月1日舉辦祝賀釋迦牟尼佛聖誕的浴佛慶典、釋迦牟尼佛本尊法同修活動及蓮生活佛79歲壽辰慶祝儀式、新書「月光寶盒」簽書會，世界各國的善信紛紛前來參與盛會，大雄寶殿爆滿，人潮湧向寺外各處。在悠揚的浴佛贊偈梵唱聲中，蓮生活佛帶領大眾以香湯淋浴釋迦牟尼佛初生時一手指天、一手指地的金身。

蓮生活佛開示維摩詰經到了大迦葉受到維摩詰大士訶責的段落，因為大迦葉同情窮人，而自己已成就阿羅漢聖果，是福田僧，便想藉著化緣的機會讓施主布施得到福報，所以只向窮人乞食，維摩詰大士為此告訴大迦葉，你慈悲窮人賜福給他們是沒有錯，但你為什麼捨掉富人只對窮人賜福呢？

蓮生活佛另外提到阿難與須菩提是專找富人乞食，因為他們認為富人綽有餘裕，而且避免增加窮人的負擔。蓮生活佛指出這段經文的要義，雖然都是慈悲，但失去了平等心，應該是不分別貧富的隨緣乞食。維摩詰是平等視眾生的，不分貧富、出家在家，全是法性平等。

「月光寶盒」的內容，接續前一本著作「多世的情緣」，仍是對女弟子來信的回覆，「寶盒」是指放置這些信件的一個紙盒子，「月光」則是引申「城裡的月光」歌詞含意，就如同月光把夢照亮，自己心心念念護著眾生，盼都能由迷轉悟，好好學習佛法，人人幸福美滿。

本書是蓮生活佛第295本著作，教導世人如何從情念修行，書中披露，人生中的生離死別，總讓人淚流滿面，然而自我與愛都是因緣法，有緣起時，也必有緣滅時，勿執著於自我與愛。

可以學習從愛一個人昇華為對眾生的愛，再以愛眾生的力量斷除惡念，使一切惡念不再生出，從而產生布施眾生的善念，並使這善念一直持續增長。這是因為愛，所以有了力量，能精進修行，找到佛性的真如心，無緣大慈，同體大悲，救護天下蒼生，這才是真正的愛，是最清淨的佛菩薩大愛。

紅顏會老，修行宜早，勿蹉跎歲月，蓮生活佛於書中提示般若波羅蜜的根本智是空淨寂照，一切本無自性、本自涅槃，泯除一切相；

差別智是分別一切；一切種智是根本智與差別智的圓融無礙。

因此，於書末提及的禪定，迥別於一般人認知中不言不動的閉目趺坐，而是如維摩詰大士所說，「不起滅定而現諸威儀」，也就是行住坐臥都可以是禪定，此時心無造作，不執著於物，法爾本然，即是禪定。

蓮生活佛開示維摩詰經。
蓮生活佛開示維摩詰經。

釋迦 華為 西雅圖

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