加州五系中醫藥大學6•25中醫入學說明會/義診活動

加州五系中醫藥大學義診活動，將由資深指導教授與高級班實習同學，做臨床診斷及針灸治療。

根據加州 官方網站的紀錄顯示，「加州五系中醫藥大學」在北加州擁有最高的執照考試通過率，及第一名通過的執照考試的人數。

加州五系中醫藥大學「聖荷西 校區」6月25日（週日）下午1時與2時分別開始舉行「中醫師入學說明會/中醫義診活動」等多項活動，請務必上網登記報名：FiveBranches.edu/wj（體驗名額有限）。

「中醫師入學說明會」下午1點開始，中醫師學位介紹、中醫師前程規劃+中醫師診斷示範、中醫治療示範、氣功實作、推拿實作、藥膳同源講座。「中醫義診活動」下午2點開始，免費中醫診斷、針灸和推拿治療。

三十八年來，「加州五系中醫藥大學」持續在中醫教育與醫療領域中樹立卓越標準，是舊金山灣區創校最久的中醫藥大學之一。豐富的校友服務與就業 資源，是許多學生選擇加州五系中醫藥大學的原因之一。

加州五系中醫藥大學提供如何成為一位合格的中醫碩博士雙學位，教學上採用中英文雙語課程，循序漸進，是晉升中醫碩士博士雙學位的最佳時機。醫藥大學的中文DTCM課程/學位，目前獲得ACAOM全面認證。

加州五系中醫藥大學表示：要讓學校學生畢業不等於失業，得看學校的校友服務與網絡是否發達。加州五系中醫藥大學健全的校友網路平台，提供校友免費刊登診所訊息，

提高曝光率供需要的民眾查詢；也提供職缺刊登服務，供校友們刊登或尋找工作優良的校園文化與學習風氣，校內的學習氣氛與師生間的互動，同學們之間是否能夠成為彼此學習中醫道路上的好同伴、未來行醫的好夥伴，都可從學校文化中一窺端倪。

加州五系中醫藥大學聖荷西校區地址：1885 Lundy Ave., San Jose, CA 95132，請務必上網登記報名：FiveBranches.edu/wj(體驗名額有限）。