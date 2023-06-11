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美國心臟協會向近2400萬亞裔美國人致敬

工商訊

【洛杉磯訊】亞裔持續在美國發展和歷史中扮演著不可或缺的角色，在亞裔傳統月期間，美國心臟協會特向近2400萬亞裔人士致敬；同時強調施行心肺復甦法的重要性。

美國心臟協會指出，亞裔很多是醫療保健專業人士、技術專家和創業者。2020年，美國人口調查發現有612,184家亞裔企業僱用了520萬人， 這是美國所有少數族裔企業中人數最多的。然而，當談到心血管健康時， 特別是學習心肺復甦法(CPR) 以及有信心執行這種可能挽救生命的程式，目前仍嚴重不足。

美國心臟協會指出，瞭解一下這些發人深省的統計數字：1. 在一項針對AAPI族群的調查中發現，僅26%的人表示有足夠的信心進行徒手 CPR；這種簡單易學的心肺復甦法僅需兩步驟，撥打911並用力快速壓擠 ， 這與傳統CPR一樣有效。2. 近 70% 的人表示，害怕傷害需要CPR的人會讓他們不敢嘗試施救。3.僅46%不到一半的人表示，如果認為有必要，他們會嘗試進行CPR。

根據美國疾病管制與預防中心(CDC)的資料，每 20名非西班牙裔亞裔成人中就有 1 人吸煙。吸煙會增加罹患心血管疾病、中風癌症的風險，而這是亞裔美國人死亡的三大主因。不幸的是，在醫院外發生心臟驟停的亞裔美國人和太平洋島民不太可能接受旁人為其進行CPR，即使一般大眾也只有不到一半的人願意接受。

亞裔族群很聰明，有能力扭轉這些統計數據。要達到此目的，首先要盡所能來提升自己的心臟健康。戒煙或完全不吸煙；少吃加工食品；多吃水果、蔬菜和全穀物；在生活中納入活動。

學習徒手CPR可為我們的家人、朋友和陌生人繼續心跳 (Be the Beat)；當然，CPR 無法挽救每一個生命，在350,000名院外出現心臟驟停的人中，僅約10%的人能存活。但是，如果能在心臟驟停期間進行CPR，可以使一個人的存活機率達到兩倍甚至三倍。

Michelle A Albert， M.D., M.P.H. FAHA，美國心臟學會志願者主席說，有愈來愈多的人意識到旁人施行心肺復甦法的重要性，「這對整個AAPI 族群都極其重要」。「希望讓美國的每個家庭都至少有一個人知道如何施行徒手CPR」。

這就讓我們回到「繼續心跳Be the Beat」的主題。這個有趣的名稱其實具有嚴肅的含義，以募集每分鐘節奏100 到120 下的歌曲，是美國心臟學會建議的 CPR 期間進行胸外壓擠的頻率。

學會甚至與Elevance健康基金會(Elevance Health Foundation)合作建立了一個跟上節奏 (Don’t Drop the Beat) 的播放列表。多數人至少知道其中部分歌曲，包括：BeeGees 的「Stayin' Alive」。Drake、Wizkid、Kyla的「One Dance」。Michael Jackson的「Off the Wall」。Johnny Cash的「Ring of Fire」。每個節奏等於一次壓擠：深沉且快速，而等歌曲結束時，接聽911電話的急救人員很可能就能抵達現場接手了，如此可盡力來幫助挽救生命。

美國心臟協會網址：www.heart.org提供更多訊息。

亞裔 中風 癌症

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