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華美銀行宣佈委任許仲翔博士為首席經濟學家

工商訊
許仲翔博士（Jason Hsu）為華美銀行首席經濟學家。
許仲翔博士（Jason Hsu）為華美銀行首席經濟學家。

5月23日，華美銀行之控股公司華美銀行集團（East West Bancorp, Inc.，納斯達克股票代號為「EWBC」）宣佈委任銳聯財智（Rayliant Global Advisors，以下簡稱「鋭聯」）的創始人兼首席投資總監（Chief Investment Officer，又譯投資長）許仲翔博士（Jason Hsu）為華美銀行首席經濟學家。

與此同時，華美銀行集團與銳聯簽訂了《非控制性股權收購協議》。此項合作將協助華美銀行進一步擴展財富管理業務，為客戶提供更優質的投資管理產品和服務。

上述協議目前仍待監管機構審核，預計將於2023年第三季度完成。未來，許博士將在擔任華美銀行首席經濟學家的同時，繼續掌舵銳聯。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示：「許博士是金融和投資管理領域的領軍人物之一，我們很高興能夠邀請許博士擔任銀行的首席經濟學家。在華美銀行慶祝50週年之際，我們期待藉助銳聯的投資經驗和許博士的專業洞察，為客戶提供更為卓越的投資建議和資產管理服務，幫助他們行穩致遠。」

華美銀行透過投資銳聯，進一步實踐了該行對於不斷升級投資方案、為客戶提供優質金融服務的承諾。自2016年成立以來，銳聯一直專注於依據行為金融學、數據科學，以及對被投市場的洞察，開發創新型的投資策略。

此外，許博士在宏觀經濟（又譯總體經濟）方面的專業見解與華美銀行的跨境業務專長相輔相成，可為該行的合作夥伴和客戶提供全面的全球經濟和市場分析。

許博士表示：「華美銀行與銳聯財智共同致力於搭建連接東西方的橋樑。在實踐這一共同願景的過程中，我將竭盡全力協助華美銀行把握新的投資機遇。

在與客戶共同應對全球經濟起伏的過程中，我們也將竭誠幫助客戶更好地瞭解美國、亞洲及其他地區的市場走勢，為客戶創造價值、防範風險，並做好應對不確定性的準備。」

在創辦銳聯之前，許博士曾擔任美國知名量化投資公司Research Affiliates的共同創始人暨副董事長。Research Affiliates是引領全球資產管理行業採用創新型智能貝塔（Smart Beta）投資策略的開拓者。

許博士目前擔任加州大學洛杉磯分校安德森管理學院（Anderson School of Management at University of California Los Angeles）的金融學教授和和董事會成員，同時也是清華大學和京都大學的客座教授。

銳聯財智專注於依據行為金融學、數據科學，以及對被投市場的洞察，開發創新型投資策略。截至2023年3月底，使用銳聯投資策略的資產已超過170億美元。

銳聯的客戶包括全球大型機構投資人與高淨值客戶，公司在香港、洛杉磯、倫敦、上海、杭州和台北皆設有辦事處。更多有關銳聯的資訊，敬請參閱www.rayliant.com。

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