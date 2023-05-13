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無限關節靈止痛消炎救星母親節期間買一第二盒半價

工商訊
康復無數患者的名牌產品無限關節靈，母親節期間買一盒第二盒半價大優惠！
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據美國關節炎基金會統計全球約有3.5億人患有骨與關節病變，其主要症狀包括關節疼痛、僵硬和腫脹。很多人也知道要想骨骼健康，遠離骨質疏鬆和骨關節炎疾病就要多補補鈣，卻不一定知道補充氨糖才是關鍵。除了氨糖，硫酸軟骨素也是維持關節軟骨和滑液正常的重要物質。

研製證明，D-氨基葡萄糖（D-Glucosamine）和硫酸軟骨素（Chondroitin Sulfate）聯用效果更好，具有以下好處：保護和修復關節組織：D-氨基葡萄糖和硫酸軟骨素被認為可以刺激軟骨細胞的生長和修復，增強軟骨組織的彈性和強度，從而保護關節免受損傷和炎症的影響。

預防和改善多種關節疾病，如膝關節炎、頸椎病，腰椎間盤突出，滑膜炎，半月板損傷等；減輕關節疼痛和炎症：研究表明，D-氨基葡萄糖和硫酸軟骨素能夠減輕關節疼痛和炎症，提高關節的運動能力和靈活性，對關節炎、膝關節病和其他關節疾病的治療有效；改善骨質密度：硫酸軟骨素可以刺激骨細胞的生長和分化，增加骨質密度，有助於預防和治療骨質疏鬆症。

美國無限國際藥業推出多年，康復無數患者的名牌產品無限關節靈(Glucosamine MAX™)素有「關節救星」的稱號。它的精選的其他成分組合，包括：D-氨基葡萄糖：含1,500mg、硫酸軟骨素：含1,000mg、骨膠原：含800mg、MSM：含800mg、乳香酸提取物：含250mg，白柳精華素含200mg等成分，故比同類產品高出8倍的有效成分，並採用最尖端的美國高分子濃縮合成技術，讓受磨損的軟骨和僵硬的關節達到最大程度的修補、潤滑。

產品適合：肩周炎、骨質增生、頸椎病、手足關節炎、肘關節炎、老年退化性關節炎、膝關節炎、腰椎肥大、腰椎間盤突出、髖關節炎、風濕和類風濕病患等各人群。

紐約安康靈大藥房總經理John顧介紹推薦：服用無限關節靈後，在迅速消炎止痛的同時，也修補軟骨，增加骨膠原。故見效快，可深入、完整地修補骨關節，且無任何副作用，7種有效成分，達到7天消炎止痛、7個星期關節靈活自如、7個月恢復正常。母親節期間買一盒第二盒半價大優惠！

美國無限關節靈100%在美國FDA/GMP註冊藥廠生產直銷，100%服用安全。歡迎訂購或親臨經銷商購買。詳情請流覽：www.ultramaxusa.com，或撥打免費熱線：1-877-808-6188(說中文請按2)，或1-516-690-8888。

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