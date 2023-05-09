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生計母親節限定 將溫馨獻給最愛的人

工商訊
母親節限定臻選酥皮禮盒、法式栗子蛋糕和芒果慕斯蛋糕。
母親節限定臻選酥皮禮盒、法式栗子蛋糕和芒果慕斯蛋糕。

母親節即將到來，讓我們一起為母親們送上最誠摯的祝福和感謝之情。為了讓這個特別的節日更加有意義，生計今年推出了三款絕妙的產品：母親節限定臻選酥皮禮盒（芋頭流心酥、綠茶麻薯酥、紅麴麻糬酥、伊豆酥和蓮蓉蛋黃酥、豆沙蛋黃酥）、法式栗子蛋糕和芒果慕斯蛋糕。

在生計的臻選限定禮盒裡，每款酥皮的口味都有著獨特的風味和質地，絕對能夠滿足您的味蕾。我們的酥皮禮盒採用優質的食材和製作工藝，保證給您帶來絕佳的口感體驗。

其次是我們的母親節限定法式栗子蛋糕，每一口都能感受到濃郁的栗子香氣和濃厚的巧克力口感，是一個絕佳的選擇，以表達您對母親的愛和感激。母親節限定芒果慕斯蛋糕以新鮮的芒果和優質的奶油為主要材料，口感柔滑，清新怡人。每一口都能感受到新鮮的芒果果肉和奶油的融合，讓人回味無窮。

我們深信，每一件產品都是用心製作，精心挑選，絕對是一份讓您的母親感受到您的愛和感激的禮物。感謝您對我們的支持和信任，我們期待著在這個特殊的節日為您提供最好的服務和最優質的產品。所有產品您均可以在：www.shengkee.com在線訂購!

生計共有十三家連鎖店遍佈灣區，提供天天出爐的麵包是您的便捷營養點心，新鮮的烘培食品帶給您嶄新一天的供應站。歡迎上網：www.shengkee.com，或打電話查詢離您府上最近的生計分店地址，我們的電話是：(415) 468-3800。總公司地址：201 South Hill Drive, Brisbane, CA 94005。

臻選酥皮禮盒。
臻選酥皮禮盒。

母親節 灣區

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