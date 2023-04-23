矽谷2023年四月份房地產市場動態

位於2609 Somerset Dr. Belmont的寧靜住宅日前推出上市。

根據Destination Wealth Management的Michael Yoshikami總結，日前矽谷銀行(Silicon Valley Bank，以下簡稱SVB )倒閉的根本原因是他們持有長期抵押貸款證券，因此他們可以提供高於市場的利率來吸引袑創公司的存款。SVB除了幾乎沒有進行風險管理外，其他的運營方式大致正常。去年市場開始放緩後，由於公司削減開支，存款有所下降，因此將SVB推向了懸崖邊。

根據Yoshikami的說法，這與2008年金融海嘯的情況不同。相似之處是以流動性緊縮告終；不同之處在於，2008年有1000家銀行面臨倒閉，而現在只有寥寥幾家。一些行業觀察家將當前情況標記為短期破壞性，長期來看微不足道。話雖如此，消費者信心受到了影響。有些房地產 買家暫時擱置買房，有些賣家則是不確定他們是否應該推遲出售房屋的時程。儘管如此，房屋開放參觀日的人潮還是不斷。

根據聖克拉拉縣估值官Larry Stone統計，加州 在2022年流失了10萬人。這是一個令人擔憂的趨勢，但不是危機。加州仍然超過德國成為世界第四大經濟體。住宅物業市場自元月份以來一直非常活躍，多組買家出價競標的現象又回來了。商業地產市場表現依然強勁，大型科技公司正在租賃或收購更多的辦公空間。工業和倉庫市場保持活躍，工作職缺遠低於疫情前的水平。

在此，我向讀者們分享兩件新上市的物業：第一件的地址是2609 Somerset Dr. Belmont, CA 94002，這棟寧靜的住宅座落在Belmont吸引人的Hallmark街區，一條寧靜、緩坡的街道上，寬敞的後院，風景優美，還有一個精心打造的禪意花園。擁有三層寧靜的樓層。進了門廳之後便看到挑高的天花板，沿著階梯來到客廳有座溫馨的壁爐。

獨立的餐廳、家庭起居室、廚房皆可欣賞後院綿延的岩石河的壯麗景色。寬敞的主臥室還有一個閣樓儲物空間，另外還有一間優雅的茶室和洗衣房的額外淋浴間，增加不少這棟房子的吸引力。可以在這個網址進行3D導覽：http://2609somerset.com。

另一件物業的地址是183 Del Medio Avenue, Unit 206, Mountain View, CA 94040，是一棟要價不到60萬的共度公寓，非常值得首購族或投資者進行關注。全室粉刷一新，從客廳通往陽光明媚的庭院，並享有波光粼粼游泳池的景色。

廚房經過精美翻新，用餐區的窗戶帶進來充足的自然光線。寬敞的臥室有大壁櫥和一套新裝修的衛浴。優秀的Los Altos 學校，靠近購物中心、劇院、餐廳、加州火車和高速公路。