我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太浩湖70年來最慘冬季 巨量降雪讓房屋爆炸、倒塌

好萊塢變了…亞裔露臉機會 大銀幕小螢幕都增加

矽谷2023年四月份房地產市場動態

工商訊
位於2609 Somerset Dr. Belmont的寧靜住宅日前推出上市。
位於2609 Somerset Dr. Belmont的寧靜住宅日前推出上市。

根據Destination Wealth Management的Michael Yoshikami總結，日前矽谷銀行(Silicon Valley Bank，以下簡稱SVB)倒閉的根本原因是他們持有長期抵押貸款證券，因此他們可以提供高於市場的利率來吸引袑創公司的存款。SVB除了幾乎沒有進行風險管理外，其他的運營方式大致正常。去年市場開始放緩後，由於公司削減開支，存款有所下降，因此將SVB推向了懸崖邊。

根據Yoshikami的說法，這與2008年金融海嘯的情況不同。相似之處是以流動性緊縮告終；不同之處在於，2008年有1000家銀行面臨倒閉，而現在只有寥寥幾家。一些行業觀察家將當前情況標記為短期破壞性，長期來看微不足道。話雖如此，消費者信心受到了影響。有些房地產買家暫時擱置買房，有些賣家則是不確定他們是否應該推遲出售房屋的時程。儘管如此，房屋開放參觀日的人潮還是不斷。

根據聖克拉拉縣估值官Larry Stone統計，加州在2022年流失了10萬人。這是一個令人擔憂的趨勢，但不是危機。加州仍然超過德國成為世界第四大經濟體。住宅物業市場自元月份以來一直非常活躍，多組買家出價競標的現象又回來了。商業地產市場表現依然強勁，大型科技公司正在租賃或收購更多的辦公空間。工業和倉庫市場保持活躍，工作職缺遠低於疫情前的水平。  

在此，我向讀者們分享兩件新上市的物業：第一件的地址是2609 Somerset Dr. Belmont, CA 94002，這棟寧靜的住宅座落在Belmont吸引人的Hallmark街區，一條寧靜、緩坡的街道上，寬敞的後院，風景優美，還有一個精心打造的禪意花園。擁有三層寧靜的樓層。進了門廳之後便看到挑高的天花板，沿著階梯來到客廳有座溫馨的壁爐。

獨立的餐廳、家庭起居室、廚房皆可欣賞後院綿延的岩石河的壯麗景色。寬敞的主臥室還有一個閣樓儲物空間，另外還有一間優雅的茶室和洗衣房的額外淋浴間，增加不少這棟房子的吸引力。可以在這個網址進行3D導覽：http://2609somerset.com。

另一件物業的地址是183 Del Medio Avenue, Unit 206, Mountain View, CA 94040，是一棟要價不到60萬的共度公寓，非常值得首購族或投資者進行關注。全室粉刷一新，從客廳通往陽光明媚的庭院，並享有波光粼粼游泳池的景色。

廚房經過精美翻新，用餐區的窗戶帶進來充足的自然光線。寬敞的臥室有大壁櫥和一套新裝修的衛浴。優秀的Los Altos 學校，靠近購物中心、劇院、餐廳、加州火車和高速公路。

我是Sophie Tsang，任何與房地產相關的事情，我都可以提供協助，請隨時與我聯繫，我的電郵是[email protected]，電話是(650)687-7388。

位於183 Del Medio Avenue, Mountain View 的共...
位於183 Del Medio Avenue, Mountain View 的共度公寓上市要價不到60萬。

加州 SVB 房地產

上一則

太浩湖70年來最慘冬季 巨量降雪讓房屋爆炸、倒塌

延伸閱讀

楊馳馬起草法案 挺護理工人 支持工會與州府談判薪資福利

楊馳馬起草法案 挺護理工人 支持工會與州府談判薪資福利
加州房屋租賃不能不知的9大法律常識

加州房屋租賃不能不知的9大法律常識
加州公寓空置率高 專家：租金降幅有限

加州公寓空置率高 專家：租金降幅有限
太容易被偷…加州等18州檢察長要求召回現代、起亞車

太容易被偷…加州等18州檢察長要求召回現代、起亞車
統計顯示 矽谷貧富差距愈拉愈大 1%家庭持有36%財富

統計顯示 矽谷貧富差距愈拉愈大 1%家庭持有36%財富

熱門新聞

灣區法律援助中心的代表柯埃，分享印度女大學生被騙1萬8000元的經歷。（記者劉先進 ／攝影）

「不給1萬8000元 將被驅逐」北加女學生 生活費被騙空

2023-04-16 18:38
4月17日晚巴洛阿圖Churchill Avenue鐵道路口發生Caltrain撞人事故，被撞者當場死亡，後經確認死者是史丹福大學物理博士生聖米格爾。（截取自谷歌地圖）

Caltrain火車撞人 史丹福大學博士生不幸身亡

2023-04-18 18:08
專家指出，新冠新變異株XBB.1.16可造成患者出現結膜炎。（Getty Images）

新冠又現變異株 XBB.1.16病例數升 恐導致兒童結膜炎

2023-04-18 13:45
嫌犯莫梅尼（左）與被刺殺者鮑勃·李（右）均為科技業企業家。（記者李怡／翻攝）

嫌犯殺鮑勃·李 疑為妹妹起衝突 莫梅尼律師：謀殺證據不足

2023-04-15 02:20
Cash App創辦人鮑勃．李。（美聯社）

金山鮑勃．李命案 檢：兇嫌有預謀 載到隱密地以菜刀刺殺

2023-04-17 01:25
Meta裁員動作一波未平一波又起，繼去年11月和今年3月連續裁員逾兩萬人後，19日又大刀開鍘技術人員，圖為Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）。（本報資料照片）

Meta本月19日再裁員 這波主裁工程技術人員

2023-04-19 20:13

超人氣

更多 >
毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎
「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴
瘋狂追韓星 500少女露宿街頭 滿是帳篷、睡袋、折疊椅

瘋狂追韓星 500少女露宿街頭 滿是帳篷、睡袋、折疊椅
8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆

8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆
安徽男大生同時談了8個女朋友 全校深夜群聚怒吼「渣男」

安徽男大生同時談了8個女朋友 全校深夜群聚怒吼「渣男」