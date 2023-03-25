高額開戶獎金快結束了，趕快行動！

理財專家黃曉東。

最近一年股市波動很大，很多人的401K都縮水20%左右，很多人擔心退休資金不足，據官方統計，65歲以上的美國人有76%沒有存夠退休金 ！而很多人將會越活越久到90-100歲！你擔心你的401K 加上社安收入不夠花嗎？在目前股市大跌，經濟不景的情況下，你可以用保本又增值的退休年金給自己創造出多一點退休金嗎？現在又很多的年金，到底哪一種最好？

做為在保險 界縱橫了28年的資深財務顧問，黃曉東比較了多家的指數 年金產品，特別挑出最熱賣的3種指數年金介紹給大家：

1.開戶馬上有最高32%的獎金進入你的退休收入帳戶！當股市下跌時，你的帳戶不跌，當股市上漲時，你的帳戶跟著漲，而且讓你漲的比市場的還多250%的獎金加入帳戶！你隨時可以開始領取退休收入，當你開始後，每年你的收入就鎖定不會低於當時的收入，每年還會繼續隨指數的上生而上升！每年你的收入就鎖定不會低於當時的收入，沒有任何手續費和費用，如果你在55歲存入10萬，在65 歲開始領終生收入，你每年可以領2萬5000元，收入隨著指數上升可以每年上漲，只漲不跌！最低開戶金額是2萬元，開戶後的18個月內，你可以增加資金，新增的資金全部享有32%的獎金，但是32%獎金到4月3日就結束，請大家抓住機會趕快先開戶，你有18個月的時間追加投資！這種年金很適合退休帳戶轉入保本，不提領收入不繳稅！也適合把銀行的閒錢轉入，穩賺利息！

2. 第2種是短期可取的固定利息年金。如果你有一些錢想要投資但又怕放在股市不安全，放在房市既不夠又擔心買在高點，你可以投資在短期固定利息年金。首先它讓你的錢保本，而且保證你的帳戶利息，而且每年利滾利上漲，現在3年還本利的年金的年利是4.9%，五年還本利的年金年利是5.35%， 放10萬美元，3年後可取回11萬3300元。五年後可取回12萬3848元安全又高息，比存銀行要划算，萬一你要用錢，你可以取出10%沒有罰款。這種年金保證本金和利息，3到5年就可以全部取回，很適合有一些閒錢但不想鎖太久的人.

3. 除了上面這2種年金，還有一種保證回報率10%的指數年金，可以讓你在股市下跌時保＋有10%, 開戶獎金25%，這一種年金可以領取終生收入，而且收入是保證的，用不完的帳戶價值可以留給後代或者一次取出自用。如果你60歲投入10萬，65歲每年可以領1萬，領到90歲時還有23萬可以留給家人，該年金很適合把資金從高風險的股市中轉過來，既減低了下跌的風險，又可以在股市反轉時跟者上漲，可謂一舉兩得！

那麼你的401k 和其它的共同基金是否也可以轉入這樣的年金投資呢？答案是肯定的。你可以把現在各散東西的退休金帳戶做一個整合，把它一起放入指數年金中，讓保險公司保證你的退休金。這些保險公司是財務穩健為AA 級的公司，有很久的歷史，讓你可以放心投資而不用擔心股市的波動讓你的退休金受損。

要了解上面的年金到底哪一種適合你，請來參加我們的網上和現場講座，我們還會同時介紹長期護理保險，夫婦可以兩人合保，保證長期護理終生無上限，而且如果用不到長期護理會有人壽保險理賠，讓你的錢不白花！長期護理是退休必須做好規劃的，因為美國人65歲以上有70%的人在走走前要用到長期護理，你如果用自己的資產付要繳很多增值稅和收入稅等等，用保險支付不用納稅，可以為你省很多的稅。

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