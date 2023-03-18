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麥當勞新推出2款McCrispy 三明治

工商訊
麥當勞鄭重推薦2款新上市的雞肉三明治：Bacon Ranch McCrispy和Bacon Ranch Deluxe McCrispy。限期供應售完為止，歡迎就近嚐鮮。
麥當勞鄭重推薦2款新上市的雞肉三明治：Bacon Ranch McCrispy和Bacon Ranch Deluxe McCrispy。限期供應售完為止，歡迎就近嚐鮮。

麥當勞的香脆鷄肉三明治，在2021年加入美國麥當勞菜單陣容後，迅速成爲粉絲最愛。

現在，這款備受寵愛的三明治將結合麥當勞最經典的部分菜單選項 – 黃金鷄塊（McNuggets®），麥滿分三明治（McMuffin®）和McFlurry甜點 ，三者聯合共創一個全新的名稱：McCrispy。

能夠冠上「Mc」的頭銜絕對是麥當勞菜單裏最榮耀標幟。爲了紀念這個特別的時刻，麥當勞將從今天開始，限時推出兩款全新的McCrispy三明治，歡迎就近前往嚐鮮。

這二款全新的McCrispy三明治分別為：Bacon Ranch McCrispy和Bacon Ranch Deluxe McCrispy。兩款三明治都是麥當勞招牌去骨鷄肉爲主，加上用蘋果木熏香的培根，和用白脫奶加乾燥藥草和香料製作的全新濃郁Ranch醬料 – 搭配烘烤過的馬鈴薯圓麵包。

Bacon Ranch McCrispy還包括鋸齒紋酸甜腌黃瓜，而Bacon Ranch Deluxe McCrispy則添加了羅馬番茄和萵苣絲。

目前，這兩款令人垂涎三尺的三明治將在全國參與活動的麥當勞餐廳限時供應，供應期有限，售完爲止。

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