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省稅策略與經濟動盪嘉音理財研討會周日南灣開講

工商訊
李嘉音女士主持講座內容精闢，極受好評。
李嘉音女士主持講座內容精闢，極受好評。

面對2023年新的經濟情勢、矽谷大裁員，如何面對大幅度動盪？嘉音理財特別為華人讀者做好資產管理及傳承的準備，特別邀請著名的Sammon Retirement Solutions副總裁Jason Grissom，前國稅局稽查員吳允良女士，以及資深理財專家李嘉音主講「省稅策略與經濟動盪」。

主題包括：

● 如何避免國稅局來查稅？

● 作為繳稅者，你的權益為何？

● 如何掌握省稅策略？

● 新稅務改革下財富傳承方向詳解。

退休金稅務改革後新的規劃方向。

● 要如何做到參與股市避開風險？

● 財富保障隱密財產的深度解讀！

能夠活到150歲的嬰兒已經出生了，如果這個嬰兒是65歲退休的話，那麼他剩下的85年要如何活下去？傳統式的退休金讓你退休後拿足20年，現在人越活越長，你覺得夠用嗎？退休基金不再是以總數來算，而是由每月及每年的收入來算，一個好的理財安排可以讓你終身享用，安享餘年。

為了服務社區，華人理財專家特別邀集了稅務、財務的理財專業人士，舉辦一場面對困局下的理財研討會。「嘉音理財」將要以嶄新的方式和舊雨新知們見面，這一次為了方便各界，特別預訂了大會議廳，敞開大門，大玻璃，通大陽台，空氣新鮮，半開放式而且絕對不是密閉空間的場所。考量以客人的健康及安全為出發點，大家不但可以實體見面，學習理財知識，更可以放心的交流。

最近灣區科技與生技公司已裁員近上萬多工作，而且多家企業已經將進行下一輪裁員。在如此動盪不安的局勢，您要如何能夠安心理財、放心退休？此次的新春講座，特別邀請到前國稅局稽查師吳允良女士來和各位解答疑難雜症以及暢談稅法面面觀。理財加上省稅，希望可以助您度過此難關。

本次的理財講座，除了省稅策略，以迎接四月份的報稅季節。另外加上避開風險、高枕無憂的理財安排：專注於百分之十高利率，連續給十年的長期理財投資，由Sammons Retirement Solutions副總裁親自到場細細解說。

同時講座中嘉音也會告訴您哪一種理財產品可以隱蔽您的財產，並且參與股市避開風險，更可以避開訴訟，以免您的財產在賠償中付諸流水。

本次講座將以中英語進行，解答部分也有粵語翻譯，歡迎舊雨新知共聚一堂參與提問，解決您的困惑，座位有限，切勿錯過。

時間：2月26日(本周日)，下午2時（1時30分入場），地點：AC Hotel by Marriott San Jose Santa Clara。地址：2970 Lakeside Dr.,Santa Clara, CA 95054。

講座預約專線：408-839-8596（Text)。Email : [email protected]

退休金 裁員 國稅局

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