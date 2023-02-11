蓮生活佛主持新春祈福大法會

蓮生活佛在新春祈福大法會上開示佛法。

蓮生活佛2月4日主持台灣雷藏寺一年一度的新春祈福大法會，祈願國泰民安、風調雨順，並傳授滿願童子密法，讓眾生修持以獲得佛菩薩的賜福，圓滿所願、幸福快樂。來自世界各地近3萬名信眾，將整座寺廟擠得人山人海，當地草屯鎮長簡景賢、南投市長張嘉哲、南投縣長許淑華，及多位議員與政府要員皆蒞臨盛會，同霑法喜。

在悠揚的南無本師釋迦 牟尼佛梵唱聲中，蓮生活佛剃度7人出家、傳授308人在家菩薩戒、福證38對新人。蓮生活佛開示，對於新出家眾，指出戒定慧是最重要的修行，戒是斷一切惡、行一切善，定是無我的禪定，慧是如來的智慧；對於新受菩薩戒的善信們，說明菩薩必須具備無我想，只想到如何幫助、利樂眾生，而從不會想到自己，這是菩薩最重要的精神所在；對於新人們，勉勵要從小愛擴展為對眾生的慈悲大愛。

南投縣長許淑華致詞時表示，蓮生活佛努力對全世界弘法，感謝蓮生活佛長年來對南投縣地方與政府的支持，期盼能常常、盡快再回到台灣雷藏寺弘法，這也會帶動地方的發展，希望透過法會與蓮生活佛的祝福，讓這塊福地南投縣更平安順暢、不斷成長。

蓮生活佛傳法，提及滿願童子的來歷，滿願童子即是冰羯羅童子，祂的母親是訶梨帝母，由於喜吃小孩子的精氣，很多小孩因而難產、生病致死，佛陀就故意將冰羯羅攝入鉢裡，訶梨帝母發現自己最疼愛的冰羯羅不見了，非常哀傷焦急，但到處都找不到，最後問到佛陀，佛陀說，祢丟失小孩就感到悲痛欲絕，祢吃人家的小孩，人家難道不會悲痛欲絕嗎？

訶梨帝母認錯懺悔，從此改惡向善成為護法神，佛陀並勅令佛弟子在施食中也供養祂，這便是佛教寺廟每天必做的甘露水供養。而冰羯羅因住在佛陀的鉢中，得到了佛陀的法力傳承。蓮生活佛藉此勸導大眾，將心比心，己所不欲勿施於人，自己不願意的不要加諸在別人身上。

蓮生活佛將於2月8日返回西雅圖 ，隨即展開每週六西雅圖雷藏寺同修、每週日彩虹雷藏寺護摩的長年法務。此次回台期間，記者曾提問2023兔年的代表字，蓮生活佛回答是變字，這一年當中雖然很平和，但事實上整個世界局勢變化非常大，很多國家會有很大的變化，這跟兔子跑得快是有關係的。