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神韻晚會12月26日聖荷西隆重登場

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神韻晚會，令人屏息，極臻演出。
神韻晚會，令人屏息，極臻演出。

享譽全球的神韻藝術團，將於歲末元旦佳節期間蒞臨灣區演出「神韻晚會」，首場表演將於下周一(12月26日)在南灣聖荷西盛大登場，同時也隆重開啟神韻藝術團神韻晚會2023年度全球巡演，華人同胞票價有特別折扣，歡迎及早購票，闔府前往欣賞。

神韻藝術團來自紐約，是全球首屈一指的中國古典舞藝術團。以古典藝術的方式復興和弘揚真正的、幾乎消失殆盡的中華傳統文化。

「神韻」不單是一場演出，更是對傳統中華文化與美德的復興。這場視聽的饗宴、心靈的啟迪，所到之處善化人心，給觀眾帶來美好和希望。神韻是一個關係到你人生的秀，是你生命所期盼的。

前捷克文化部長丹尼爾·赫爾曼表示，演出中具有包容世界的巨大力量，帶給人們無限的希望。又說，真的是天堂在人間的顯現。

義大利里雅斯特市議員Mirko Martini反饋：演出對觀眾的靈魂帶來滋養和撫慰，是一場讓靈魂感到充實的演出，而不光是眼睛的盛宴。

全美暢銷書作家 大衛·雷諾茲（David West Reynolds）很感慨的說，我們現在處於一個諸多美好被破壞的時代，不管是在文化、媒體，還是在我們對待彼此中。但我看到神韻如此努力地在恢復人類文明中最美好的中國文明一度如此強大，許多輝煌已隨著歷史灰飛煙滅，但也有許多美好被承傳下來，神韻在為時已晚之前拯救了諸多的美好。

好消息！為鼓勵華人同胞更深入了解中國傳統文化，神韻首次面向中國大陸同胞提供票價七折優惠(即30% off)，此優惠僅限100元及以下票區、並只限於加州和波士頓地區的演出場次。購買優惠票方式：請打熱線優惠票專用電話：888-874-6938，購票時講中文普通話即可獲得七折優惠，在劇院和網絡購票不提供此項優惠。

從12月26日開始，神韻將在大舊金山地區7個城市，進行30場演出，聖荷西於12月26日至1月1日演出；舊金山於1月4日至8日演出；伯克利於1月13日至16日演出。訂票網站ShenYun.com/CA。

舊金山 華人 聖荷西

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