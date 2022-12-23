互聯網創業聯盟平臺九鑫倡議科技金融共用豐富人脈資源

九鑫(9 Fortunes)和會員們一起舉辦熱鬧聖誕節晚會。

互聯網創業聯盟平臺九鑫(9 Fortunes)日前和會員們一起舉辦了聖誕節晚會，由旗下的來自各行各業的會員及嘉賓共500多人盛裝出席，塲面十分熱鬧！在大型的LED 螢幕背景襯托下，激昂主持人引領在座嘉賓，直接把九鑫寓意多金及興旺掀動全塲沸騰。

九鑫是什麽？據九鑫聯盟聯合創始人梁娟華(Joyce Liang) 表示：「九鑫9 Fortunes是一個創新的互聯網，結合科技及創業聯盟，也是一個互聯網金融平臺。在互聯網結合大數據的新時代，我們特別需要有創意的思維突破並引領未來。」

「因爲有了這個平臺，我們才能凝聚力量，可以在有限的人力支援及較短的時間內創造才富。用數據及使用電子化集中資訊資源，這意味著讓我們的會員，或給大泛圍人群很快地接觸到相同的資訊，共用資源。我們將幫助許多普通人改變命運，真正實現美國夢。」

九鑫繫統彙集了一支來自全國最佳領導人的精英團隊，其他聯合創始人包括Lucy Liu、Teddy Fang、 Guno、 Paula、 Rose 及Venny。他們已建立一個成功的體系，幫助一群人實現他們的美國夢。雖然這個平臺在美國創立，它卻在短短2年時開內擴展至美國境外，未來將會成為一個國際化的互惠樞紐。

九鑫倡議科技金融，異業聯盟，共用豐富的人脈資源，利用科技引流，教育 賦能，與地產經紀、貸款 經紀、保險 經紀共用藍海市場及有系統的合夥人分紅製互助，共同邁入成功

之道。

目前九鑫的業務板塊比較集中在保險業、金融及教育，加入的會員成功地透過九鑫的保險、貸款及教育盟友關系達到既幫助到別人又受惠於自己的連帶互惠效益，這就是滿滿幸福感寫在會員臉上的原因。

另一方面，九鑫的一大特點是高科技的接軌工程，這會受惠於中、小企業的帳務管理及創新發展。他們能給公司提供更方便的會計系統及創建專屬個別公司的獨特營運程式。負責人特別強調未來九鑫在幫助企業推動高科發展將扮演重要角色。

欲進一步瞭解九鑫聯盟或加入梁娟華的精英團隊，請電：650-755-1668或電郵：[email protected]，網址：www.cbclifefinancial.com。