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對抗COVID的保護在假期 待辦清單中應包含

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接種更新版疫苗，在與親朋好友聚會時，保護大家的健康。
接種更新版疫苗，在與親朋好友聚會時，保護大家的健康。

假期將至，除了烹調食物、擬製購物清單與出行計劃，還應該在待辦清單中加入一項：採取必要的措施，降低COVID對您的朋友、家人及個人的影響。

預計今年冬天感染COVID的人數會增加，沒有人會希望精心安排的假期計劃因疾病而中斷。Tiffany Moon博士是一名美籍華裔麻醉師，也是兩個孩子的母親。她鼓勵所有人接種預防奧密克戎(Omicron)毒株的更新版疫苗。她在一篇Instagram 帖文中稱：「接種更新版疫苗，在與親朋好友聚會時，保護大家的健康」。

全國各地的社區組織也發出了與Moon博士相同的呼籲，通過相關活動與疫苗健康講座，支援由美國衞生及公共服務部推出的We Can Do This預防COVID-19宣傳教育活動。

隨著大家開始為假期做準備，以下為有關COVID與疫苗的常見問題解答：

疫情持續至今，我是否仍需要接種 COVID疫苗？是的。儘管COVID已持續數年，但仍可能導致嚴重疾病，對於尚未接種疫苗的人群尤為如此。年滿50歲人群以及慢性病（如糖尿病、心臟病或肺部疾病）患者，在感染COVID後更容易出現嚴重症狀。儘管接種疫苗後仍有可能感染 COVID，但可以防止出現最嚴重的後果。

關於更新版COVID疫苗，有哪些必須瞭解的資訊？可接種更新版疫苗的人群為年滿5歲，已接種 COVID 基礎劑次，最後一劑疫苗的接種時間為兩個月前。更新版疫苗能預防原始的 COVID 病毒與奧密克戎病毒。

為何應在假期前接種疫苗？在假期前接種疫苗，不僅可以讓自己更愉快地享受假期美好時光，還可保護易受疾病影響的親朋好友。疫苗可保護您的健康，但通常需要兩週才能提供全面有效的保護，因此接種疫苗是明智選擇並建議您儘快接種更新版疫苗。更新版疫苗接種時間，與您上一劑疫苗的接種時間應間隔兩個月。

如果COVID檢測結果呈陽性，我該怎麼做？如果您出現COVID感染症狀，請留在家中並接受COVID檢測。如果檢測結果呈陽性，至少居家五天，同時諮詢醫生。

年滿 50 歲群體與慢性病患者（如糖尿病、心臟病或肺部疾病）屬高危人群，應該在出現COVID症狀的第一時間聯絡醫生，諮詢是否需要開具處方藥物進行COVID治療，以免因此而住院。

使用抗病毒與單克隆抗體藥物可有效治療COVID。醫生將根據您出現的併發症風險開具處方藥物。即使在最初出現COVID症狀後的幾天內服用這些藥物，也可有效預防病情嚴重至住院甚至死亡。

COVID疫苗目前供應量充足，而且免費。如需更多資訊及尋找疫苗，請瀏覽：www.vaccines.gov。

資料來源：We Can Do This預防 COVID-19宣傳教育活動。

疫苗 檢測 心臟病

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