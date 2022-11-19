流感季節勢洶洶 保家護院不放鬆 成功戒煙可期待

ASQ《華語戒煙專線》服務時間是星期一到星期五，美國西岸時間早上 7時至晚上 9時 。

您正在尋找預防流感 的方法嗎？良好的個人衛生和護理是您保護自己和他人免受疾病侵害的最有效方法之一。例如，打噴嚏時捂住口鼻、勤洗手可以有效制止細菌的滋生和擴散，還可以很好的預防呼吸道疾病，例如流行感冒。

另外，養成健康的生活習慣，例如：睡眠要充足，身體勤鍛煉，壓力懂舒緩，盡情多喝水，食物富營養都可以有助於預防流感。當然，養生之道少不了戒煙，因為一支香煙含有7,000多種化學物質，其中很多對人體有害。吸煙會削弱您的免疫系統。戒煙增强您的體質，能更有效地對抗感冒和感染。

「如果您曾經戒過煙而現在還在抽煙，不要氣餒！」加州大學 聖地亞哥分校的家庭醫學 與公共衛生學教授朱書宏博士這樣說，「事實上，對於很多吸煙者來說，成功戒煙并不是一次就能到位，而是要通過多次的努力。」

Asian Smokers’ Quitline (ASQ)《華語戒煙專線》，1-800-838-8917，是由美國疾病控制及預防中心(CDC)資助。《華語戒煙專線》通過電話，免費幫助說國語或粵語的美國居民戒傳統香煙或電子煙。符合資格的ASQ參與者將會收到兩周免費的戒煙貼片。

根據美國衛生部部長2020年的報告所述，「主導式的戒煙專線咨詢，無論單獨提供或配合戒煙藥物，都提高了戒煙的成功率。」

請撥打ASQ《華語戒煙專線》1-800-838-8917或登入www.asq-chinese.org註冊，獲取免費戒煙幫助。另外, 煙草使用者可以發簡訊戒煙到66819，獲取ASQ《華語戒煙專線》發出有助戒煙的中文信息。這些簡訊為您量身定制，以便在戒煙過程中的關鍵時刻向您提供幫助。

戒煙專線也歡迎那些想幫助他人戒煙的人與我們友善而富有專業知識的戒煙顧問聯繫，獲取有效的資訊及輔導。

如果您正擔憂您和您家人的健康，那麼戒煙就是您現在能做的最好的事！趕快行動吧！