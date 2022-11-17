經營25年皮草宮結束營業出清大特價

南加州經營25年的皮草宮，定於11月18至21日，一連四天舉辦結束營業出清大特賣。

在南加州 經營25年的皮草宮，定於11月18至21日，一連四天舉辦結束營業出清大特賣。特賣會上將推出貂皮，Sable, Chinchilla各式各樣皮草，皮衣，開司米等上千件商品，全部出清，一件不留。

其中美國貂皮外套原價$4900，現售$888。義大利 男士開司米羊絨長大衣原價$1250，現售$199。義大利女小羊皮夾克原價$399起，現售$99起。加拿大貂皮背心原價$399，現售$99。

女士羊毛鑲毛球披肩原價$179，現售$59 買一送一。女士羊皮牛仔外套原價$79，現售$16.99。女士香水瓶鏈條肩包原價$79，現售$14.99。義大利100%羊毛男背心原價$ 79，現售$10。皮帶，皮夾，圍巾，帽子，真絲領帶，各式精美配件$10起。

許多獨一無二的商品不計成本，結束營業出清大特賣，絕無僅有的破盤價全部出清，一件不留。難得一見的好機會。請盡早前來搶購，感恩聖誕新年添置新裝，饋贈親友的最佳選擇。

大特賣時間：11月18日(星期五)9am-9pm；11月19日(星期六)9am-9pm；11月20日(星期日)9am-9pm；11月21日(星期一) 8am-3pm。一連四天，恭候光臨選購。凡早上9點至中午12點 光臨的顧客，免費贈送精美禮品一份。