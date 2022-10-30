華美銀行 第三季度財報淨利達2.95億

華美銀行有能力在不斷變化的經濟環境中穩健前行，幫助客戶把握商機。圖為華美銀行大樓。

華美銀行之控股公司華美銀行集團（East West Bancorp, Inc.，納斯達克股票代號為「EWBC」）於10月20日公佈2022年第三季度盈利報告，淨利達2.953億美元，每股獲利2.08美元。每股獲利與2022年第二季度相比，年化增長率為58%；與去年同期相比增長32%。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示：「我們在第三季度再度取得了優異的成績。淨利息收入創新高，達5.52億美元，與第二季度相比年化增長率達66%；同時，淨利差達3.68%，較上季度提高0.45%。第三季度期間，銀行的營運效率進一步提升，各項盈利能力比率均實現增長。2022年第三季度的平均資產報酬率（ROA）達1.9%，平均股東權益報酬率（ROE）達20.3%。」

吳建民指出，截至2022年9月30日，總貸款 額創新高，達475億美元，與第二季度相比，年化增長率為8%，得益於各類主要貸款的成長。資產品質一如既往的良好，呆帳消除比率仍保持在較低水平，同時，有問題貸款（Criticized Loans）較2022年6月30日減少11%。此外，2022年第三季度的强勁財務表現推動了銀行各類資本比率增加。第三季度末，銀行的第一類資本比率（CET1）為12.3%，有形權益與有形資產比率為8.35%。

吳建民說道：「憑藉行業領先的營運利潤率和資本水平，華美銀行有能力在不斷變化的經濟環境中穩健前行，幫助我們的客戶把握商機，實現個人和企業的繁榮發展。我們有信心為2022年畫上一個圓滿的句號，並為2023年奠定一個堅實有利的基礎。」

財報概要：總資產創新紀錄 – 截至2022年9月30日，總資產達626億美元，較2022年6月30日的624億美元增加1.818億美元或0.3%，年化增長率為1%；較2021年9月30日的610億美元增加16億美元或3%。

2022年第三季度的賺取利息之平均資產達595億美元，較2022年第二季度的587億美元成長8.1億美元或1%，年化增長率為5%。平均貸款額較第二季度增加22億美元（部分增長額因其他低收益賺取利息資產減少而被抵消）。

總貸款再創佳績 – 截至2022年9月30日，總貸款達475億美元，較2022年6月30日的465億美元增加9.262億美元或2%，年化增長率為8%，較2021年9月30日的405億美元增加70億美元或17%。

2022年第三季度的平均貸款額為469億美元，較2022年第二季度增加22億美元或5%，年化增長率為20%，得益於住房貸款和商業房地產貸款等各類主要貸款的全面穩步增長。

總存款保持穩健 – 截至2022年9月30日，總存款達539億美元，較2022年6月30日的543億美元減少5億美元或1%，較2021年9月30日的534億美元增加5億美元或1%。

2022年第三季度的平均存款額為541億美元，與第二季度基本持平，小幅減少7,830萬美元。其中，平均無息活期存款的減少，抵消了平均定期存款、計息支票 帳戶存款和貨幣市場帳戶存款的部分增長。2022年第三季度，平均無息存款額佔平均總存款額的41%，2022年第二季度為44%，2021年第三季度為43%。

資本結構強勁 – 截至2022年9月30日，華美銀行股東權益為57億美元或每股40.17美元。有形普通股權益為每股36.80美元。截至2022年9月30日，有形權益與有形資產比率為8.35%，較上季度增加0.06%；第一類資本比率（CET1）為12.3%，總風險基礎資本比率（Total risk-based Capital Ratio）為13.6%。

華美銀行董事會將在2022年11月15日派發2022年第四季度普通股股息 每股0.40美元，股東將依其至2022年11月1日的持股份數獲派股息。