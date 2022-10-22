希望點燈 用愛鋪路 慈濟慈善音樂會11月舉辦

史芝萍舞蹈學院表演。

疫情 三年，改變了全世界，慈濟志工的腳步卻不曾停歇。急難現場即時救助、深入災區長期關懷、拓展義診扶持弱勢，慈濟為人間點燈、敬邀您用愛鋪路！

今年慈濟的慈善感恩音樂會將分別在11月19日星期六晚上七時和20日星期日下午二時在聖塔克拉拉會議中心Santa Clara Convention Center舉辦兩場，地址是5001 Great America Pkwy, Santa Clara, CA 95054。

音樂會來賓包括：2021金曲獎評審團大獎得主 -【萬芳】在台北小巨蛋「萬芳30演唱會」後直飛美國，灣區 獨享的金曲饗宴！還有灣區【硅谷舞蹈學院】、【史芝萍舞蹈學院】協力演出，還有慈濟手語歌曲、慈濟高中團鐘鼓演出等精彩節目。

天災人禍不斷，慈濟人助人的腳步也沒有停下來。這次灣區的善心大德願意提出$500,000的等額捐款(Matching Funding) ，將每個人的愛心加倍，希望能帶動大家善的循環，讓愛傳出去！

請以行動支持慈濟，慈善音樂會的收入將用在希望點燈，用愛行動計劃，包括：疫後重啟，強化社區服務；急難救助，支援災區重建；關懷暗角，扶持弱勢家庭；拓展義診，擴大醫療服務等。