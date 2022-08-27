深耕社區近五十載華美銀行陪伴客戶邁向成功

華美銀行資深副總裁兼個人和商業銀行業務區域總監Garry Wong(中)和該行在北加州地區的區域經理Johnny Cheng(左一)、Nancy Chen(左二)、Mary Wong(右二)、Scott Jeng(右一)。

「社區參與是企業取得成功的關鍵因素之一。」華美銀行資深副總裁兼個人和商業銀行業務區域總監Garry Wong講道。「尤其是自新冠疫情 爆發以來，與社區互動更顯得尤爲重要。我們的員工在疫情期間主動向社區提供幫助，夜以繼日地幫助當地企業及時取得SBA小型商業署薪資保護貸款（Paycheck Protection Program，簡稱PPP），成功保護了成千上萬個工作崗位。銀行全體員工的辛勤工作進一步加深了我們與客戶的關係，也印證了我們時刻準備就緒，爲客戶和社區提供服務的經營理念。」

自1973年成立以來，華美銀行始終堅持以客爲本，為其提供「超越一般銀行」（beyondbanking）的優質服務。除了客製化的金融解決方案，保護客戶的金融安全也是華美銀行的工作重點之一。

突如其來的疫情不僅為社會經濟帶來了衝擊 ，也引發了層出不窮的金融詐騙 問題。因此，華美銀行的分行員工在日常工作中保持高度警惕，見微知著，一旦發現可疑交易，特別是當客戶要求向陌生帳戶進行多次轉帳時，便馬上與客戶溝通，再三確認交易内容，盡可能地保護客戶的財產免受侵害，從根本上杜絕客戶，尤其是長者，遭遇經濟虐待、電話和網路詐騙的現象。

伴隨疫情而來的另一個社會問題則是針對亞裔的仇恨犯罪。這一問題在舊金山 地區尤爲突出，導致不少長者因擔心自身安全問題而不願出門。爲此，華美銀行與安老自助處（Self-Help for Elderly）聯合舉辦了一場金融安全講座，向年長者展示如何善用安全便利的網路銀行和實體銀行服務，爲其解決後顧之憂。

不僅如此，華美銀行還與舊金山警察局及安老自助處合作，為62歲及以上、持有華美銀行耆英支票帳戶（Senior Checking account）的客戶提供匯票（money order）優惠，從而避免年長者因攜帶大量現金前往其他匯票銷售處需承擔的安全風險。

Garry表示：「我很感謝我的團隊。他們經驗豐富，對工作充滿熱情，致力於為客戶提供最好的服務，協助其取得成功。這種雙贏的客戶關係也正是華美銀行企業文化的主要核心之一。」

完善的產品與優質的服務使華美銀行贏得了客戶的信賴與認可。「許多客戶都待我們如家人一般。」Garry分享道。從購買在美國的第一套房產，到開立一門生意，再到送孩子讀大學。華美銀行伴隨千千萬萬個客戶與家庭走過每一個人生階段，爲他們保駕護航。

這種與當地社區的緊密連繫也成為華美銀行不斷成長的源源動力，促使其發展成爲總部位於南加州最大的獨立商業銀行。在美國權威金融雜誌《Bank Director》近期發佈的2022 RankingBanking（前銀行績效計分卡排行榜）最佳營運銀行排行榜中，該行憑藉傑出的財務表現，在總資產超過500億美元美國銀行中位列第二位。

近50年來，華美銀行始終專注於滿足當地社區的金融需求，堅持在最關鍵的時刻為客戶提供服務，與社區攜手共渡難關。隨著經濟逐漸復甦，該行也將一如既往地憑藉優質的產品與服務，協助個人客戶和中小企業在後疫情時代把握商機，向前邁進。