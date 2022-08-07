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中國璟原藝術第28次字畫徵集活動灣區舉辦

工商訊
齊白石螃蟹圖。
齊白石螃蟹圖。

中國璟原藝術是一家專業從事中國字畫投資與收藏的藝術品公司。公司總部位於藝術人文底蘊深厚的浙江省杭州市。公司以強大資金實力及資深專家鑑定團隊為後盾，長期在美國、加拿大、澳大利亞、巴西、日本、台灣、東南亞等國家與地區進行中國名家字畫的鑑定收購活動。

在各個國家與地區均設有辦事機構和聯絡人。從2008年至今，已在世界各地成功舉辦近百次收購會。公司本著“信用第一”的態度，長期以來得到世界各地收藏者的認可與好評。8月10日至8月26日，浙江璟原將第 28次赴北美進行中國字畫收購, 作品形式如立軸、手卷、冊頁、鏡框、鏡片、畫心、成扇、扇片等皆可。

舊金山徵集日期為8月14日至15日，上午9時30分至下午4時30分，地點: San Francisco Airport Marriott Waterfront, Santa Clara Room (1800 Old Bayshore Hwy, Burlingame, CA 94010)。本次仍由公司副總經理周佳先生以及書畫部主管陳立界先生帶隊。

為確保藏家放心，一律實行當場交易。藏家可事先將多個角度的藏品照片，發至本公司北美徵集郵箱[email protected]，或聯絡北美辦事處代表：王玥小姐1-626-773-6336。待專家初步審定圖片後預約見面，詳情請登陸公司網站：www.jingyuanzj.com。

中國璟原藝術可為您做免費鑑定及估價, 並提供如何長期保存的建議！與該公司合作可省去中間人或公司的佣金！浙江璟原藝以絕對的誠信，讓主客之間的交易放心而簡單！請帶上您的中國字畫來到活動現場。

收購範圍：近現代字畫(徐悲鴻、齊白石、張大千、李可染、黃賓虹、傅抱石、于右任、溥儒、黃君璧、陸儼少、潘天壽、任伯年、吳昌碩、吳湖帆、馮超然、吳待秋、謝稚柳、陳佩秋、程十發、關山月、黎雄才、趙少昂、林風眠、關良、賴少其、楊善深、章太炎、胡適、鬱達夫、康有為、梁啟超、啟功、趙樸初、沈尹默、沙孟海、郭沫若、林散之、李苦禪、王雪濤、唐云、豐子愷、王子武、鄭乃珖、白雪石、王西京、黃冑、何海霞、宋文治、劉文西、黃永玉、范曾、何家英、吳冠中)。

古代字畫(趙孟俯、仇英、唐寅、沈周、文徵明、陳洪綬、藍瑛、石濤、八大山人、王鐸、傅山、張瑞圖、倪元璐、金農、黃慎、李鱓、鄭板橋、華巖、金農、王時敏、王鑑、王翬、王原祁、吳歷、惲壽平、鄧石如、王文治、伊秉綬、劉墉、何紹基、趙之謙、陳鴻壽、李鴻章、曾國藩、林則徐、翁同和、陸潤庠)。

張大千潑墨山水。
張大千潑墨山水。
董其昌、陳繼儒書法手卷。
董其昌、陳繼儒書法手卷。

東南亞 投資 舊金山

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