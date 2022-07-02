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富士豪華醫療按摩椅國慶酬賓一元起價大拍賣

工商訊
日本富士原裝高端醫療按摩椅，即日起至7月10日$1起價公開大拍賣。
日本富士原裝高端醫療按摩椅，即日起至7月10日$1起價公開大拍賣。

日本富士原裝高端醫療按摩椅，即日起至7月10日$1起價公開大拍賣。原價從$7,000到$13,999，現以$1起價，底價折扣高達60%。

在美國具有30年經營歷史的日本富士高端醫療按摩椅再次榮獲CES美國電子消費展【全球最佳的按摩椅】，每年有20万科技人、企業家參加的全球最大的電子科技產品展美國拉斯維加斯CES， 日本富士高端醫療按摩椅大受消費者歡迎。不但是中國人、韓國人、越南人搶購，連老外紛紛下單訂貨甚至是大貨櫃訂貨。DR.FUJI 說，參加CRS已經有20年了從來沒有這麼銷售火爆。

疫情之後消費者的需求改變了，注重本身的身體健康。越來越強烈，渴望一台全方位高科枝的深層按摩椅，力度強，準確性高，能夠通過先進的智能化技術人體感應技術在身體疲勞時能快速消除疲勞，酸痛，恢復活力！特別在疫情中能夠得到全面提升免疫力，抵抗力！購買按摩椅只能親自體驗，才能真正體會到什麼叫做我所需要的按摩椅！

日本富士高瑞醫療按摩椅國慶節回饋獻愛心，逆行大折扣！原價的6折減價，四免一口價（免稅，免運費，免按裝費，免利息）60期付款，另奉獻上當今最火的時尚魅力減肥瘦身機［市價$2395）一台禮物！二機組合，效果勝過整個健身房！你要投資健身房$100萬的資金才能有這樣的收益效果！

日本 健身 疫情

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