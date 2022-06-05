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貴騰大賭場夏季優惠活動已開始

工商訊
貴騰大賭場座落於北加州極富盛名的酒鄉索諾瑪郡。
貴騰大賭場座落於北加州極富盛名的酒鄉索諾瑪郡。

夏日炎炎，光臨貴騰賭場大酒店，全方位休閒娛樂勝地，讓您暑氣全消！在六月和七月的最後一個星期五晚上6時至11時舉辦<精選福特卡車酬賓大抽獎>，當晚10時保證送出一架福特卡車和每小時現金獎。另外，晚上 11 點將有一位贏家贏取一萬元現金！等著您旗開得勝！此外，即日起到8月25日止，每星期四晚上5時至10時，將舉辦『打擊熱浪老虎機大賽』，頭獎獎金高達一萬五千元，共將送出價值高達五十萬元的總獎金! 獎賞卡會員都可免費參加一次老虎機大賽，欲知更多活動相關訊息，請瀏覽GratonResortCasino.com或洽707-588-7100 。

除了刺激的博彩娛樂，貴騰大賭場將於6/3, 6/25與9/2晚上，分別舉辨『越南群星夏日之夜演唱會』，『菲律賓HITMAKERS演唱會』和『蘇永康演唱會』三場精彩的演唱會。

眾多越南金曲歌手、人氣新秀，將於6月3日晚上輪番登場，星光熠熠的陣容包括:MC KỲ DUYÊN，HÀ THANH XUÂN，ĐAN NGUYÊN，MINH TUYẾT，NGUYỄN HỒNG NHUNG，TRỊNH LAM，LAM ANH，VÂN SƠN，BẢO LIÊM，KỲ PHƯƠNG UYÊN，NGUYỄN HƯNG等，為您帶來各種不同風格的演出，絕對是最值得您期待的演唱會！

『菲律賓HITMAKERS演唱會』將於在6月25日晚上舉行。此演唱會將有MARCO SISON，HAJJI ALEJANDRO，REY VALERA和NONOY ZUNIGA等紅星閃亮登台。此外，特邀嘉賓POPS FERNANDEZ將為您帶來精彩表演，快來參與吧！

【情歌王子】蘇永康則將在9月2日晚上，用他醉人的歌聲，娓娓唱出《男人不該讓女人流淚》《那誰》《愛一個人好難》《越吻越傷心》等代表作，屆時他將一展動人歌喉，傾力演繹多首經典情歌，帶你重溫往日時光，希望跟著他音樂一起成長的歌迷，能聚在一起同樂，渡過難忘的一夜。

節目精彩可期，網路購票現已正式開賣，若想瞭解更多演唱會相關消息，請儘速至GratonResortCasino.com，機會難得，切勿錯過！

『越南群星夏日之夜演唱會』演出時間：2022年6月3日星期五晚上8時30分，演出地點：Graton Resort & Casino，表演活動場地288 Golf Course Drive West, Rohnert Park, CA 94928，票價：$48, $68, $88。

『菲律賓HITMAKERS演唱會』（售罄）演出時間：6/25/2022 星期六晚上7時，演出地點：Graton Resort & Casino，表演活動場地288 Golf Course Drive West, Rohnert Park, CA 94928，票價：$58, $68。

『William So蘇永康演唱會』演出時間：9/2/2022 星期五晚上9時，演出地點：Graton Resort & Casino 表演活動場地288 Golf Course Drive West, Rohnert Park, CA 94928，票價：$68, $88, $108。

貴騰大賭場 (Graton Resort & Casino)，座落於北加州極富盛名的酒鄉索諾瑪郡，貴騰大賭場猶如一顆璀璨明珠鑲嵌於連綿起伏的丘陵。賭場隸屬於GRATON RANCHERIA印第安部落聯盟並由該聯盟負責營運，提供刺激的賭檯遊戲、最新的角子老虎機和豐富多樣的高級和休閒美食，讓遊客和當地居民有更多娛樂選擇。欲知更多相詳情，請瀏覽www.gratonresortcasino.com。

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