我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網傳上海實施「一人陽性、全樓轉運」防疫新政爆民怨

普亭慶祝勝利日前夕俄軍再遭挫敗 自哈爾基夫周邊撤退

卓越牙科中心 母親節限時優惠單顆植牙1999

工商訊

母親節就是本週日啦。還在發愁要給媽媽準備什麼禮物嗎？爸爸媽媽可能什麼都不缺，作為兒女的我們在盡可能多陪伴父母的同時，父母的健康也是我們最關心的。隨著年齡的增長，牙齒可能必不可免地逐漸退化掉落。在這個溫馨的節日，送給父母健康的口腔吧。

牙齒的健康其實關聯著整個身體的健康。在對抗流行病的時候，有一個好的免疫系統尤為重要。想要增強免疫力，好的睡眠、適量的運動、及健康的飲食都必不可少。健康的飲食也需要健康的牙齒。長期缺牙，不僅不美觀，還會導致牙槽骨損傷流失，造成牙齒歪斜、面部塌陷、牙齒牙齦過早老化等問題。

人工植牙是現代治療缺牙的主要方式之一。人工植牙是將由鈦金屬或合金製成的人工牙根植入牙齦中，取代之前已經失去的牙根。除了人工植牙，也有類似戴活動假牙等方法。但與戴傳統假牙相比，人工植牙更加穩定且更接近於真牙，咬合力量也比較大，對許多患者來說是更好的選擇。人工植牙需在患者的牙槽骨無損傷或牙周狀況健康的情況下進行。所以當患者的骨頭條件不樂觀，牙醫會先為患者進行種骨（Bone Grafting），通過骨組織移植技術來修復或者重建牙槽骨骼，從而將骨骼組織重新加固，才可以接受植牙，使植牙體成功穩固地植入牙槽骨中，增加植牙的使用壽命。牙槽骨就像地基，沒有健康的牙槽骨，就算做了植牙，人工牙根也不會穩固。每個人牙齒和身體的健康狀況都不同，都應該向專業的牙醫諮詢問診後，才能夠判斷是否可以快速完成拔牙植牙。

現於San Bruno Dental Excellence卓越牙科中心為患者看診的沈維信醫生（Dr. Shankar）畢業於University of the Pacific牙科學院。曾獲得學院提名口腔外科手術大獎，還擁有臨床種植牙教學等經驗。沈醫生在牙科專業領域已有超過20年的治療經驗，並得到許多患者的好評，被認為是值得信賴的牙醫之一。患者I. Kwong評論：『沈醫生非常專業友善，知識淵博。診所工作人員都非常友好』。患者A. Tsia評論：『診所非常乾淨，工作人員也非常友善。沈醫生的植牙經驗知識都非常豐富』。

San Bruno Dental Excellence卓越牙科中心現有超值植牙優惠，單顆植牙1999元（種植體+基台+牙冠），不含拔牙和植牙骨，限新患者，由沈醫生親自主理植牙。

疫情期間，診所已進行全面消毒。員工均已完成疫苗接種及補強針，保障患者就診安全。診所有通曉國語和粵語的工作人員，溝通便利，每天營業，接受各大保險。歡迎大家來免費諮詢。地址: 504 Linden Ave, San Bruno, CA 94066，電話: (650)589-8658，Email: [email protected]

手術 母親節 提名

上一則

北加奧克蘭60車雜耍漂移 還向警投擲煙花扔瓶子

延伸閱讀

賈靜雯收修杰楷超另類母親節禮物 嘆：老夫老妻節奏

賈靜雯收修杰楷超另類母親節禮物 嘆：老夫老妻節奏
亞裔名人堂母親節音樂會 募款聲援烏克蘭

亞裔名人堂母親節音樂會 募款聲援烏克蘭
慶祝母親節 大華府周末活動多

慶祝母親節 大華府周末活動多
周末好去處／慶祝母親節 森林公園免費音樂會

周末好去處／慶祝母親節 森林公園免費音樂會
紐約皮草母親節送大禮 半價折扣後全場買一送一

紐約皮草母親節送大禮 半價折扣後全場買一送一

熱門新聞

名廚甄文達也遭遇仇恨事件，他機智回應。（記者劉先進 ／攝影）

被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是

2022-05-04 23:38
數據顯示，在新一波疫情中，舊金山富裕社區的新增病例率高於低收入社區。（美聯社）

病例再激增 這回恐嚴重打擊金山富裕社區

2022-05-03 13:06
在新冠病例激增的情況下，灣區新冠住院人數也再次增加。（Getty Images）

灣區進入第5波疫情 確診者激增 住院數回升

2022-05-04 02:20
69歲的母親關寶珠（Baozhu Guan）4日早上8時外出散步失蹤，家人非常擔心其安危。（Eileen Chou供圖）

「最怕仇恨犯罪 被人關押」69歲華人失蹤

2022-05-05 16:27
圖為舊金山市一處全新可負擔出租單位，位於市場街1177號。（本報檔案照）

舊金山、聖荷西房價 世界百大都會區最難負擔

2022-05-06 13:47
長期新冠患者非常需要有效治療，可是必先得知長期新冠背後生物機制。(美聯社)

長期新冠患者 打疫苗後症狀改善又復發

2022-05-02 14:12

超人氣

更多 >
Met Gala沒說的祕密 金卡戴珊屁股露餡 全場穿裂開禮服

Met Gala沒說的祕密 金卡戴珊屁股露餡 全場穿裂開禮服
馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這

馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這
為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」

為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」
俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」

俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」
英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率

英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率