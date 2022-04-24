我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勁球獎號碼出爐 4億頭獎是你嗎？

通膨壓力頂不住 葉倫考慮調降中國商品關稅

對抗疫情保護喉嚨 仁和堂推出金喉爽

工商訊
兩款喉糖乃首創於美國製造，採用中草藥配方，安全可靠，沒有任何西藥添加。
兩款喉糖乃首創於美國製造，採用中草藥配方，安全可靠，沒有任何西藥添加。

喉嚨發炎是人類日常生活中常見的問題，咽喉發炎有急性和慢性兩種。急性咽喉發炎，如果沒有切底和妥善的治療好，而反復發作轉為慢性咽喉發炎，或者因為患各種鼻病，鼻竇阻塞，長期張口呼吸，以及物理、化學因素，頸部放射治療等經常刺激咽部所致。

全身各種慢性疾病，如貧血、便秘、下呼吸道慢性炎症、心血管疾病等也可繼發本病。自覺咽部不適，乾、癢、脹，分泌物多而灼痛，易乾惡，有異物感，咯之不出，吞之不下，以上症狀在說話稍多，食用刺激性食物後、疲勞或天氣變化時加重，呼吸及吞咽均不暢通有異物阻擋。慢性咽喉炎危害極大，可導致鼻炎、鼻竇炎、腎炎、心肌炎、心內膜炎等。

咽喉部的炎症更會造成咳嗽、喘憋等，進而導致出現呼吸道疾病。咽喉部位腫脹會影響食物的吞咽，咽喉部位炎症或造成其他病變刺激食管支配神經，引起膈肌痙攣而出現呃逆、心下痞等症的症狀。

要預防慢性咽喉炎的發生，就要注意口腔衛生，堅持早晚及飯後刷牙，減少煙酒和粉塵刺激，還需糾正張口呼吸的不良習慣，保持足夠的睡眠，應加強身體鍛練，增強體質，預防呼吸道感染並忌辛辣之品及煙洒剌激。

金喉爽是純天然中草藥獨家配方，加麥芽糖精制而成，對於慢性咽喉炎患者乃一大喜訊，金喉爽對以上描述的慢性咽喉發炎症狀有明顯的舒緩作用。金喉爽能清咽潤喉，有舒緩口乾舌燥、咽喉不適，對咳嗽初起有明顯的舒緩作用，並能提神解困。當身處於污濁環境空氣中，口吮一粒金喉爽可以保護喉嚨。除了適用於慢性咽喉炎的同時，亦適用於煙酒過多人仕，在日常工作中經常需要發聲，比如老師、講解員、導遊、售貨員、歌唱者及喉乾聲沙等症。

喉安糖同樣以純天然中草藥獨家配方加麥芽糖精制而成，適用於初起喉嚨發炎，因感冒傷風而引起喉嚨痛，熱氣上火，多食煎炸燒烤食物引發的喉炎等有著明顯的作用。

兩款喉糖乃首創於美國製造，而採用中草藥配方的喉糖，安全可靠，沒有任何西藥添加。金喉爽和喉安糖的口感清涼爽利，老少咸宜，各大超市和中藥店均有代售，同時歡迎全美各地商號加盟代理。

為幫助僑胞抵禦抗擊正在肆虐美國本土的新冠病毒，舊金山仁和堂中藥房地址：918 Clement St, San Francisco，客戶服務熱線1-877-292-1256。有關更多該公司健康產品介紹，請瀏覽www.glowherbalgenic.com或 www.riaxin.com。

舊金山 心血管疾病

上一則

灣區警方突襲 繳獲價值420萬美元芬太尼

延伸閱讀

消費券引發的風波

消費券引發的風波
喉嚨反覆卡卡的？小心「臆球症」找上門

喉嚨反覆卡卡的？小心「臆球症」找上門
水瓶蓋卡喉急求救 老師哈姆立克法救回小學生

水瓶蓋卡喉急求救 老師哈姆立克法救回小學生
全身莫名水腫以為過敏 喉嚨腫到休克…才知罹HAE

全身莫名水腫以為過敏 喉嚨腫到休克…才知罹HAE
醫藥／石雕工常吸粉塵 咳出白色異物

醫藥／石雕工常吸粉塵 咳出白色異物

熱門新聞

丁禕（右起）是董軍康復之路中最大的助力。（記者李榮／攝影）

曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語

2022-04-17 20:29
衛生專家表示，是否感染新冠病毒可能與人們免疫系統的差異有關。（美聯社）

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

2022-04-19 11:08
灣區六位COVID專家分享何時注射第二劑補強針。（美聯社）

要不要打第2劑補強針？策略性擇時打？專家這麼說

2022-04-16 19:01
本項促銷只限上Costco官網購物而不是現場採購(記者熊移山/翻攝)

COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元

2022-04-15 17:31
加州多次打擊性交易犯罪。圖為警方6年前查獲的華人妓院，藏身居民樓中。（檔案圖，記者劉先進 ／攝影）

「扣護照、限人身自由強迫賣淫」加州5華裔被判刑

2022-04-18 22:13
東巴洛阿圖成為灣區中位數收入漲幅最多的城市，部分原因是東巴洛阿圖靠近科技公司Meta總部，帶動整體居民薪資增長。(美聯社)

灣區中位數薪資水平 高於全加州、全美大部分地區

2022-04-16 14:41

超人氣

更多 >
華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生

華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生
大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個

大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個
北海道觀光船仍下落不明 夜晚、天氣差搜救困難

北海道觀光船仍下落不明 夜晚、天氣差搜救困難
紐約森林小丘棄屍案兇手為非法移民 帶血靴子成破案關鍵

紐約森林小丘棄屍案兇手為非法移民 帶血靴子成破案關鍵
媽，我已經長大（上）

媽，我已經長大（上）