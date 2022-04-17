孟家班藝驚休士頓世界之星中華武術錦標賽

全勝功夫榮獲世界之星多項大獎。

第九屆世界之星武術錦標賽暨休士頓 傑出青年獎學金於4月2日在風光如畫德州休士頓Marriott Westchase Hotel Convention Center 隆重舉行。雲集各路高手，水平之高，人數之多為歷屆之冠。

來自唯一代表加州 團隊，享譽灣區全勝功夫學院，由三屆世界功夫大賽全能冠軍，好萊塢影視武打設計指導孟師傅帶領一行25人孟家班弟子，不負眾望，襄括團體及個人全能冠軍，藝驚休士頓，Elina Meng 還獲得傑出青年獎學金，被當地傳媒稱，最有影響及實力功夫團隊。為此全勝功夫獲獎團隊將接受KTSF26電視台專訪，將於5月6日（周五）晚11時至11時30分和5月8日（周日）晚6時30分至7時播出。

競爭最為激烈之成人武術競技組，個個沙場老將，身懷絕技，場上掌聲此起彼伏，來自加州全勝功夫學院大師兄Stanley 更為出類拔翠，技壓群雄，一舉獲個人五塊金牌及男子個人全能冠軍，首次獲得傑出青年獎學金Elina 也是巾國不讓須眉更為全勝學院獲個人五塊金牌及女子個人全能冠軍。接著華裔Junqin Yao 獲少年組兩金一銅，Ethan Cheng 獲一銅，Ling Casenas 兩金一銅，Patricia Bian 獲女子青年組四金，Megan yee 獲三金，Marcus wong 兩金兩銅，William Li 兩金兩銀，John Zhai 獲兩金一銀，Geroge Zhai兩銅，Zhiteng Shou 獲三銀，Alan Shou 獲兩金一銅，Klye Cheng 獲一全一銀，Nathan Kong 獲兩銅，其它族裔也獲得亮麗成績。這次比賽共獲75枚獎牌, 其中48金12銀15銅。

2022疫情 過後再創輝煌，全勝功夫學院自2015至今已蟬聯全美功夫冠軍賽6連霸稱號，雖疫情期間在灣區及全美各地各行各業大受打擊，孟師傅表示，只要經營得力，開源節流，還是會柳暗花明又一村，期望疫情雨過天晴，全勝功夫本著以人為本，愛心耐心，培養孩子們習武強身，尊師重道，一改疫情期間孩子們機不離手壞習慣，放下手上遊戲機，走出家門，培養孩子們自信，自强，自立。

為此，在今月底推出特大優惠，四月底前報名（一年期），送一個月課程及免費練功服，實行先免費試堂，更有特別班39.99元，上課時間靈活，隨到隨上課，七天教學，年齡從兩歲起，小童，兒童，青少年，成年及family program 都在招生中。報名熱線408-799-8309 www.sifumengkungfu.com。

武館一：10555 South De Anza Blvd., Cupertino, CA 95014。408-257-9228。

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