松柏園清明節思親法會

松柏園氣勢天成。

清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂。清明節是華人 祭祀祖先的四大節日之一，歷來受到家庭重視。為了方便僑胞紀念和報恩祖先和已故親友，體現中華民族的慎終追遠，崇揚孝道，民德歸厚傳統精神。位於古馬市的松柏園將在下周末舉辦隆重的清明思親超渡法會，4月2日（周六）上午11時至下午2時，禮請「妙蓮仙館」法師主持，4月3日（周日）上午11時至下午2時禮請「三藩市純陽精舍」諸位齋姑及信徒主持超渡息災，祈福法會，以此如意公德超薦先祖宗親，得令陰安陽樂，子孫福陰。

松柏園屆時將備有茶水、糕點、素果、及香燭、衣包，方便僑胞前來拜祭已故的親人，特設薦壇列名超薦，歡迎僑胞報上超渡的列祖列宗、先親先友的姓名，費用全免，可傳真至：650-985-2337。現場還有華人顧問解答各種福地預購計劃，價錢公道，手續簡便，並有分期付款優惠。活動日備有茶點招待，歡迎廣大華人朋友光臨。

松柏園依山面湖，景色優美，氣勢天成，風水極佳，集自然景觀及傳統風格之大成，乃百年身後理想長眠之所。該園斥鉅資興建的墓園新區。建有大型噴水池及人工湖畔花園，在灣區 絕無僅有。松柏園設有多個華人墓區，以及花園式園林區和全新豪華花崗石家族區。現更有20多年經驗的資深福地經理余德先及全組十多名精通各種方言的華人顧問，為華人社區提供更高質素的服務。

人生大事均需及早籌劃，未雨綢繆，為子孫免除後顧之憂。預購福地，省錢省事，為自己與後人都兩全其美。人們除了紛紛為自己選購百年福地之外，也把先人的骨灰遷葬到此。買下的墓地是永久性的。預購可以選擇自己喜歡的地方，還可以充分與家人商量殯葬的方式。火葬與土葬的墓地是不同的。

百聞不如一見，有意參觀松柏園百年福地的人士，清明節是一個很好的時機，並提供特別優惠，欲要瞭解更詳細的資料，請與松柏園的華人服務部聯絡，預約福地查詢電話：華人服務部余德先經理415-828-8463，薛美媛副理650-922-3379。地址：1201 El Camino Real, Colma, CA 94014。